Glienicke

Aus einer Tiefgarage in der Schönfließer Straße in Glienicke haben unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag (10. September) zu Mittwoch (11. September) einen Pkw Porsche Targa mit dem amtlichen Kennzeichen B-SC 9110H entwendet. Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf etwa 50.000 Euro.

Von MAZonline