Oranienburg

Am späten Montagabend (26. August) gegen 22.25 Uhr fiel den Polizeibeamten ein Pkw VW in der Oranienburger Walther-Bothe-Straße auf. Daraufhin unterzogen sie den 25-jährigen Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle. Dabei stellte sich heraus, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Ein in der Folge durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,08 Promille. Die Beamten ließen eine Blutprobe durchführen, untersagten die Weiterfahrt und stellten den Führerschein des jungen Mannes sicher.

Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin...

Von MAZonline