Zehdenick

In der Tatzeit von Montag, 12. August bis Montagmorgen, 26. August, 6.15 Uhr beschädigten Unbekannte Personen zwei Baustellenfahrzeuge. Diese waren auf einer ansässigen Baustelle in der Kirschenallee in Zehdenick abgestellt. Wie die Polizei weiter mitteilte entwendeten die Personen zusätzlich noch etwa 400 Kubikmeter Oberboden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Schadenshöhe ist derzeit nichts bekannt.

Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin...

Von MAZonline