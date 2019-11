Hohen Neuendorf

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag vergeblich versucht, in ein Bürogebäude in der Parkstraße in Hohen Neuendorf einzudringen. An der Zugangstür wurden Hebelspuren festgestellt. Kriminaltechniker sicherten die Spuren. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Birkenwerder : Bahnhäuschen mit Farbeimern beworfen

In der Halloween-Nacht bewarfen unbekannte Personen in Birkenwerder ein zwischen Brieseallee und Erich-Mühsam-Straße befindliches Bahnhäuschen mit Farbe. Die Farbeimer befanden sich noch am Bahnhäuschen. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Velten : Alkoholisiert und unter Drogen unterwegs

Polizeibeamte kontrollierten am Mittwoch gegen 14.15 Uhr in Velten den 30-jährigen Fahrer eines Lkw Iveco und stellten dabei fest, dass dieser nicht die zum Führen des Lkw erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Die Polizeibeamten führten mit dem 30-jährigen zudem einen Drogenschnelltest durch, der positiv reagierte. Außerdem entdeckten die Beamten ein Tütchen mit Betäubungsmitteln. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Velten : Zeugen berichten von rechten Parolen

Zeugen berichteten am Donnerstagabend der Polizei von einer Personengruppe, die sich am Rathaus aufhält und rechtsgerichtete Parolen ruft. Die Beamten trafen mehrere kleine Gruppen an, jedoch konnte vorerst niemand den Rufen zugeordnet werden. Eine Strafanzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wurde aufgenommen.

Von MAZonline