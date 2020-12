Teschendorf

Hans-Jürgen Mörke sitzt in seinem Jagdzimmer und ist tiefenentspannt. Verwunderlich? Ein wenig schon. Immerhin spricht er über ein bewegtes Berufsleben. Der heute 66-Jährige hat viele Jahre die Geschicke der Brandenburger Polizei gelenkt. Oder wie es Ministerpräsident Dietmar Woidke bei der Verabschiedung des Polizeipräsidenten sagte: „ Hans-Jürgen Mörke war über viele Jahre das Gesicht der Brandenburger Polizei. Er hat sich unermüdlich für die Belange unserer Polizistinnen und Polizisten stark gemacht und viel für sie erreicht.“ Das Lob des Ministerpräsidenten freut den Ruheständler natürlich. Aber etwas anderes ist ihm viel wichtiger. So wichtig, dass man es seiner Meinung nach gar nicht oft genug sagen kann: „Ich bin absolut stolz auf die Polizisten in Brandenburg“, sagt er. Professionalität und höchste Einsatzbereitschaft – das sei es, was die Frauen und Männer auszeichne. „Vor diesen Leute verneige ich mich – und zwar bis zum Boden.“ Diese Leute seien die Gewähr dafür, dass die Brandenburger in Sicherheit leben können. Und für die Sicherheit seiner Mitmenschen zu sorgen, war für den Polizeipräsidenten a.D. immer eines der Hauptziele. Zugleich hat er stets den Kontakt zu allen Mitarbeitern gesucht. Ganz gleich, auf welcher Ebene sie ihren Dienst versehen haben. Er sei ein Polizeipräsident auf Augenhöhe gewesen, einer zum Anfassen, sagen viele Beamte, die unter seiner Führung gearbeitet haben.

2015 wurde er Hans-Jürgen Mörke zum Polizeipräsidenten Brandenburgs ernannt. Quelle: picture alliance/Patrick Pleul

Einer zum Anfassen ist Hans-Jürgen Mörke auch nach seinem Abschied vom aktiven Berufsleben geblieben. Am 9. November 1996 zog die Familie einst nach Teschendorf. Und dort wohnt der 66-Jährige mit seiner Frau bis heute. Und fühlt sich, wie er sagt, immer noch sehr wohl. „Ich bin angekommen“, sagt der gebürtige Mecklenburger, „habe zu allen Nachbarn guten Kontakt.“ Man müsse immer tolerant und hilfsbereit sein und den anderen achten und beachten. Das seien Werte, wie sie gerade in kleineren Orten bewahrt und von den Menschen geschätzt werden. Mit dem Ruhestand habe er kein Problem. „Ein wenig komisch ist es Geld zu bekommen, ohne, dass man etwas dafür geleistet hat“, sagt Hans-Jürgen Mörke und lacht. Aber das sei ja der Sinn eines arbeitsreichen Lebens, dass man irgendwann auch mal die Früchte seines Tuns genießen kann. Okay, anfänglich sei er jeden Morgen um 5.45 Uhr wach geworden. Etwa einen Monat lang. Aber dann hatte offensichtlich auch sein Körper verstanden, dass die Zeit eines regelmäßigen Dienstantrittes vorbei ist. Etwas seltsam sei ihm, so der Teschendorfer, in den ersten Tagen und Wochen auch die plötzliche Ruhe vorgekommen. Kein Klopfen an seiner Bürotür, keine Anrufe. Doch spätestens nach drei bis vier Monaten sei er im Ruhestand angekommen.

Hans-Jürgen Mörke ist niemand, der sich in die eigenen vier Wände zurückzieht. Auch im Ruhestand nicht. Quelle: Bert Wittke

Das bedeutet jedoch nicht, dass sich Hans-Jürgen Mörke nun in seine eigenen vier Wände zurückzieht. Im Gegenteil! Der 66-Jährige hat so viele Jahre mit tausenden von Leuten zusammengearbeitet, da kann er doch jetzt nicht plötzlich zum Einsiedler werden. „2018 habe ich mich bei der Freiwilligen Feuerwehr Teschendorf angemeldet“, erzählt er. In seinem Alter reiche es dort zwar nur noch zum Mitglied der Alters- und Ehrenabteilung. Aber immerhin. Und mit dem Erfahrungsschatz seiner jahrelangen Polizeiarbeit könne er den Kameradinnen und Kameraden hier und da bestimmt behilflich beziehungsweise ein guter und verlässlicher Ratgeber sein. Überhaupt habe er zu vielen Bürgern der Gemeinde Löwenberger Land gute Kontakte. Leute wie Gemeindebürgermeister Bernd-Christian Schneck, der langjährige Ortsbürgermeister Michael Grüber oder der Pfarrer i.R. Gerhard Gabriel seien ihm bis heute willkommene Gesprächspartner und Wegbegleiter.

Einem Hobby, dem Hans-Jürgen Mörke schon seit vielen Jahren frönt, ist die Jagd. Quelle: Bert Wittke

Glücklich ist Hans-Jürgen Mörke darüber, dass er nun viel mehr Zeit hat, einem seiner liebsten Hobbys zu frönen – seit 1988 geht er zur Jagd. Und das mache ihm großen Spaß. Als er noch im Dienst war, habe er auf dem Hochsitz stets seine Probleme abarbeiten können, die ihm im Kopf herumschwirrten. Deshalb habe er auch immer gut geschlafen. „Wen ich zur Jagd gehe“, so Hans-Jürgen Mörke, „dann nicht nur, um Wild zu schießen.“ Er liebe die Natur Brandenburgs. Und wenn er auch Wild schieße, so habe er doch Achtung vor der Kreatur. Viel Freude bereiten ihm seine Jagdhunde „Fee“, ein fünfeinhalbjähriger Weimeraner Jagdhund, und „Erik“, ein 13-jähriger Jagdteckel. „Der ist gleich bei der ersten großen Ausstellung, auf der ich mit ihm war, Sieger geworden“, erinnert sich Hans-Jürgen Mörke und schmunzelt. „Hunde geben dem Menschen so viel zurück“, sagt der Waidmann. Vorausgesetzt natürlich, dass man sie stets gut und artgerecht behandelt.

Kontakte zu den Mitmenschen sind Hans-Jürgen Mörke immer wichtig gewesen. Außerdem feilt der Ruheständler im Rahmen eines Kurses an der Volkshochschule an seinen Englischkenntnissen. Quelle: Bert Wittke

Und schließlich sind Hans-Jürgen Mörke, der zurzeit in einem Kurs der Volkshochschule an seinem Englisch feilt, und seine Frau stolze Großeltern von vier Enkelkindern. „Die Familie ist etwas ganz Wichtiges“, sagt der 66-Jährige. Dort finde man Verständnis, Gehör und auch Ruhe, die es braucht, um in der ganzen Hektik der heutigen Zeit hin und wieder plaudern und über das Leben nachdenken zu können – und das möglichst ganz tiefenentspannt.

Von Bert Wittke