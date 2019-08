Oranienburg

Nicht schlecht staunte eine Bürgerin am Morgen des 5. August 2019 gegen 5:20 Uhr in der Walther-Bothe-Straße, als sie von ihrem Fahrrad der Marke „ Bulls“, welches nachts angeschlossen vor dem Hau stand, nur noch das Vorderrad und das Fahrradschloss vorfand. Das Rad, welches einen geschätzten Wert von etwa 559 Euro hatte, wurde in der Nacht in der Zeit von 22 Uhr bis 5 Uhr gestohlen. Die Polizei ermittelt.

VW Crafter in Velten aufgebrochen

Über das Wochenende brachen bisher unbekannte Personen einen VW Crafter, welcher auf einem umfriedeten Firmengelände im Ameisenweg abgestellt stand, gewaltsam auf. Nach erstem Überblick wurde nichts aus dem Fahrzeug entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ungefähr 500 Euro.

Haftbefehl in Oranienburg umgesetzt

Durch Revierpolizisten konnte Sonntagmittag eine Person in der Bagnoletstraße in Oranienburg angetroffen werden, gegen die ein Haftbefehl / Ersatzfreiheitsstrafe der Staatsanwaltschaft Neuruppin vorlag. Ihm wurde vorgeworfen, eine Sachbeschädigung begangen zu haben. Da er die geforderte Geldstrafe von 1600 Euro nicht zahlen konnte, wurde er durch die Polizeibeamten für 80 Tage in die Justizvollzugsanstalt Wulkow verbracht.

Garage in Bötzow geöffnet

Durch unbekannte Personen wurde in der Nacht zum Sonntag eine verschlossene Garage in der Marwitzer Straße angegriffen. Es waren keine Aufbruchspuren den Türen zu finden. Daher wird von einer Manipulation der Funksender bzw. Abfangen des Funksignals ausgegangen. Entwendet wurden hauptsächlich Elektrogeräte der Firma Festool. Die Koffer der Werkzeuge wurden zurückgelassen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline