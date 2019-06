Oberhavel

Die aktuellen Polizeimeldungen aus Oberhavel vom 7. Juni 2019 gibt es nachfolgend im Überblick.

Velten: 68-jähriger Kradfahrer gestürzt

Ein 68-jähriger Deutscher befuhr Donnerstagmittag (6. Juni) mit einem Krad der Marke Kawasaki die Veltener Kanalstraße in Richtung der Bundesautobahn A111. Aus ungeklärter Ursache kam er dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Findling. Durch den folgenden Sturz wurde der Helm des Fahrers vom Kopf gerissen und er selbst erlitt am gesamten Körper Hautabschürfungen. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 68-Jährigen dann eine Atemalkoholkonzentration von 1,10 Promille fest. Der Fahrer wurde anschließend in ein Berliner Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Insgesamt entstand rund 2500 Euro Sachschaden bei dem Verkehrsunfall. Die Straße wurde im Rahmen der Einsatzmaßnahmen vollständig gesperrt. Kameraden der Feuerwehr waren ebenfalls vor Ort.

Liebenwalde: Mit 1,25 Promille überschlagen

Ein 31-jähriger Opel-Fahrer aus dem Landkreis Oberhavel befuhr am Donnerstag (7. Juni) gegen 19.20 Uhr die L213 von Freienhagen in Richtung Neuholland. Etwa einen Kilometer vor Neuholland kam der Wagen in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam neben der Straße zum Liegen. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde bei dem Fahrer eine Atemalkoholkonzentration von 1,25 Promille festgestellt. In einem Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen und er wurde weiter vorsorglich untersucht. Sein Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Der Opel verblieb an der Unfallstelle und wird in Zuständigkeit des Fahrers geborgen. Für rund 30 Minuten musste die Landesstraße im Rahmen der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen vollständig gesperrt werden. Die Höhe des bei dem Verkehrsunfall entstandenen Sachschadens wurde von der Polizei nach ersten Schätzungen auf rund 1000 Euro beziffert.

Gransee: Gegen Ford gefahren

Ein neunjähriger Syrer befuhr am Freitagmorgen (7. Juni) gegen 7.30 Uhr die Strelitzer Straße in Gransee mit einem Fahrrad und kam dabei offenbar vom Radweg ab, wodurch er gegen einen abgeparkten Pkw Ford fuhr. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Der Junge wurde in einem Rettungswagen vor Ort ambulant behandelt und anschließend an seinen Vater übergeben. Der Halter des Ford war ebenfalls vor Ort.

Hohen Neuendorf: Bargeld gestohlen

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Freitag (7. Juni) in der Bergfelder Straße in Hohen Neuendorf in ein Geschäft ein und entwendeten aus dem Inneren Bargeld aus einer Kasse. Insgesamt entstand dem Laden nach ersten Schätzungen der Polizei ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Ein Kriminaltechniker sicherte vor Ort Spuren, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hennigsdorf: Diebstahl aus Schrank

In der Zeit von Mittwoch (5. Juni) bis Donnerstag wurde durch Unbekannte in der Veltener Straße in Hennigsdorf der Umkleideschrank eines Firmenmitarbeiters aufgebrochen. Es wurden aus dem Schrank drei Schlüssel der Firma entwendet. Die Schadenshöhe ist zurzeit noch unbekannt.

Zehdenick: Scheiben eingeworfen

Durch unbekannte Personen wurden in der Zeit von Mittwoch (5. Juni), 19.30 Uhr, bis Donnerstag, 8.30 Uhr, in der Wesendorfer Straße in Zehdenick an der dortigen Turnhalle drei Fensterscheiben eingeschlagen und bei einen weiteren Fenster die Verglasung beschädigt. Der entstandene Schaden beträgt rund 2000 Euro.

Hennigsdorf: Unfall beim Einparken

Am Donnerstag (6. Juni) gegen 8.30 Uhr befuhr der Fahrer eines KIA- Kleintransporters die Hennigsdorfer Waldstraße mit der Absicht, sein Fahrzeug einzuparken. Hierbei stieß er gegen einen dort bereits abgeparkten PKW Peugeot. Durch die Kollision entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von 1050 Euro. Beide Fahrzeuge blieben auch nach dem Unfall weiter fahrbereit.

