Polizeiüberblick: Angetrunkene greifen Radler an

Oranienburg

Zwei Oberhaveler im Alter von 33 und 26 Jahren sprachen am Sonnabend gegen 03.20 Uhr in der Walter-Bothe-Straße einen Radfahrer an, der ohne Licht gefahren war. Der Radfahrer soll dann angehalten haben und es kam zur Rangelei zwischen den drei Männern. Zudem soll es zu Schüssen aus einer Luftdruckpistole gekommen sein. Polizeibeamte konnten die beiden 33 (0,6 Promille) und 26 Jahre (1,81 Promille) alten Männer in der Friedensstraße feststellen und eine weitere Auseinandersetzung verhindern. Ein Baseballschläger wurde sichergestellt und die etwa acht weiteren Personen, die sich ebenso dort befanden, erhielten einen Platzverweis. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz. Der Radfahrer ist bislang unbekannt.

Fürstenberg : Prügelei in der Nacht

Im Stadtgebiet von Fürstenberg kam es am Sonntag zwischen 0.40 Uhr und 1 Uhr zu mehreren Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen und Heranwachsenden. So sollen zwei oder drei Jugendliche in der Bahnhofstraße zwei 18-jährige Oberhaveler angegriffen haben. Kurze Zeit gab es in der Havelstraße eine Auseinandersetzung, bei der die beiden 18-Jährigen zwei Syrer im Alter von 19 und 21 Jahren mit einer Holzlatte verletzte wurden. Die Syrer mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Auch in der Poststraße verletzten die beiden zwei Personen mit der Holzlatte. Polizeibeamte konnten die beiden 18-Jährigen feststellen. Die Holzlatte stellten sie sicher und leiteten Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein.

Anzeige

Oranienburg : Reifensätze entwendet

Mitarbeiter eines Autohauses in der Chausseestraße stellten am Montagmorgen gegen 7 Uhr elf Fahrzeuge auf dem Gelände fest, an denen Fahrzeugteile entwendet wurden. Bei neun Pkw fehlten die kompletten Reifensätze. An den anderen Fahrzeugen hatten sich die Täter gewaltsam Zugang zum Innenraum verschafft und jeweils das Ersatzrad entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 35 000 Euro geschätzt.

Weitere MAZ+ Artikel

Hennigsdorf : Sprayer gefasst

Hennigsdorf – Zeugen riefen am 22.05. gegen 21.00 Uhr die Polizei, weil sie am Postplatz mehrere Jugendliche beim Besprühen eines Denkmals und des Pflasters beobachtete hatten. Polizeibeamte konnten drei Oberhaveler im Alter von 13, 14 und 15 Jahren feststellen, die zunächst zugaben, für die Schmierereien an einer Mauer und dem Pflaster verantwortlich zu sein. Die Beamten nahmen Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung auf.

Mühlenbecker Land: Zigaretten gestohlen

Mit einem Stein schlugen Unbekannte offenbar in der Nacht zum Sonntag eine Fensterscheibe zu einem Geschäft in der Bahnhofstraße in Schildow ein. Aus dem Laden wurden Tabak und Zigaretten im Wert von etwa 500 Euro entwendet. Kriminaltechniker waren im Einsatz. Insgesamt entstand etwa 900 Euro Sachschaden.

Oranienburg : Kennzeichen geklaut

In der Albert - Buchmann Straße wurden von einem Renault Traffic, welcher auf dem Parkplatz gegenüber des dortigen Hotels stand, in der Zeit von Freitag bis Montagmorgen die beiden Kennzeichentafeln OHV-BS 100 entwendet. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Diebstahl auf und stellte die Kennzeichen in Fahndung.

Hennigsdorf : Scheibe am Bagger eingeschlagen

Vermutlich mit einer Bierflasche wurde an einem Bagger, welcher am Ende der Horst-Müller-Straße stand, in der Zeit von Mittwoch bis Donnerstag durch bisher unbekannte Personen eine Seitenscheibe eingeworfen. Der Schaden liegt bei etwa 200 Euro. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen.

Oranienburg : Angelutensilien aus Keller entwendet

Bisher unbekannte Personen entwendeten aus einem Kellerverschlag in einem Mehrfamilienhaus in der Hallerstraße am Freitag, ab 10 bis Sonntag, 17.34 Uhr, mehrere Angeln mit Zubehör im Wert von etwa 1500 Euro. Wie die Täter an das Diebesgut gelangten, ist bisher unklar, da keine Beschädigungen an der Tür bzw. Schloss vorliegen. In der Nacht zum Montag wurde erneut in diesen Keller eingebrochen und noch 2 Tüten mit Köder im Wert von rund 150 Euro entwendet. Die Polizei ermittelt.

Leegebruch : Ein Brötchen und Kräuter nicht bezahlt

Samstag, gegen 12 Uhr wurde in einem Supermarkt in der Eichenallee durch das Verkaufspersonal ein Mann beobachtet, wie dieser ein Brötchen aus der Auslage nahm und dieses im Markt verzehrte. Da der 24-jährige Mann das Brötchen bei der Bezahlung weiterer Waren nicht bezahlte, wurde er im Kassenbereich daraufhin angesprochen. Hierbei stellte sich heraus, dass er noch weitere Waren in seiner Hosentasche versteckt hatte. Dabei handelte es sich um ein Thymiangewürz, ein Kreuzkümmelgewürz sowie um ein Paprikagewürz im Gesamtwert von 8,97 Euro. Auf die Frage, warum er diese Waren versteckt hatte, gab er an, diese lediglich vergessen zu haben, aufs Band zu legen. Dem Mann wurde ein Hausverbot für 2 Jahre ausgesprochen und eine Vertragsstrafe von 100 Euro erhoben sowie eine Anzeige wegen Ladendiebstahl aufgenommen.

Velten: Schnaps in Jackentasche versteckt

Am Samstagnachmittag, gegen 16:45 Uhr wurde ein 44-jähriger Mann in einem Supermarkt in der Rosa-Luxemburg-Straße durch Mitarbeiter des Marktes beobachtet, wie dieser 2 Flaschen „Goldkrone“ in seinen Einkaufskorb legte, jedoch an der Kasse nur eine Flasche Schnaps bezahlte. Durch das Personal angesprochen gab er zu, auf dem Weg zur Kasse die zweite Flasche „Goldkrone“ in seine linke Jackentasche versteckt zu haben, um diese nicht zu bezahlen. Da er sich vor Ort nicht ausweisen konnte, wurde die Polizei hinzugezogen. Nach erfolgreicher Personalien Feststellung wurde zudem noch bekannt, dass gegen den Herrn ein Haftbefehl des Amtsgerichtes Berlin Tiergarten wegen Betrug zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten vorlag. Am Folgetag wurde er dann der JVA Wulkow gebracht.

Velten: Betrunkener Autofahrer

Polizeibeamte kontrollierten Sonntagnachmittag, gegen 16.55 Uhr in der Fichtestraße einen 61-jährigen Dacia-Sandero-Fahrer. Dabei stellten sie fest, dass dieser nach Alkohol roch. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,96 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutprobe und stellten den Führerschein sich.

Von MAZonline