Von einem Grundstück in der Straße Eichelberge in der Ortschaft Marwitz entwendeten bisher Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag einen schwarzen BMW X5 mit dem Kennzeichen B-HS 6510. Nach dem Wagen im Wert von etwa 25 000 Euro wurde die Fahndung eingeleitet.

Himmelpfort : Boot aus See entwendet

Durch unbekannte Personen wurde ein Ruderboot entwendet, welches mit einer Kette und einem Schloss an einem Pfahl im Wasser befestigt war. Die Tatzeit kann auf den 03.07.2019 bis zum gestrigen Nachmittag eingegrenzt werden. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte das Boot durch die Wasserschutzpolizei wieder aufgefunden werden. Es wurde anschließend an die Eigentümerin zurückgegeben. Die Polizei ermittelt.

Steinförde : Boot in Schleuse beschädigt

Donnerstagmittag gegen 11.45 Uhr fiel bei der Schleuse in Steinförde der Motor eines Schleusentores aus. Dadurch strömte Wasser in größeren Mengen in die Schleusenkammer. Der Druck des Wassers war derart hoch, dass dieser ein Boot beschädigte, welches sich in der Schleuse befand. Nach dem Vorfall war das Charterboot nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von 1000 Euro.

A 10: Unter Drogeneinfluss gefahren

In den frühen Freitagmorgenstunden, gegen 1.45 Uhr, fiel Beamten der Autobahnpolizei auf der A 10 ein VW aufgrund seiner Fahrweise auf. Die Beamten entschlossen sich, den 39-jährigen Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Dabei stellte sich heraus, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Er stimmte einer freiwilligen Blutentnahme zu. Die Beamten fertigten eine Anzeige und untersagten die Weiterfahrt.

A 10: Ladung beschädigt Windschutzscheibe

Donnerstagmittag gegen 10.45 Uhr befuhr ein Sattelkraftfahrzeug die A 10. Aufgrund fehlender Ladungssicherung verlor dieses mit Split beladene Baustellenfahrzeug während der Fahrt ein Teil seiner Ladung. Diese beschädigte die Windschutzscheibe der Sattelzugmaschine, welche direkt hinter dem Baustellenfahrzeug fuhr. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Das Baustellenfahrzeug konnte nach Herstellung der vorgeschriebenen Ladungssicherung seine Fahrt fortsetzen.

Birkenwerder : Werkzeugdiebe unterwegs

In der Friedensallee öffneten in der Nacht zu Donnerstag bisher unbekannte Täter einen Kleintransporter Mercedes Sprinter und gelangten so ins Innere des Wagens. Hier entwendeten sie ein Stromaggregat. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 500 Euro beziffert. Einen Akkuschrauber entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag aus einem Transporter, welcher in der Viktoriaallee über Nacht abgestellt war. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Fahrzeug. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 2.000 Euro angegeben. An einem Transporter Fiat Ducato, der in der Nacht zu Donnerstag in der Eichholzstraße abgestellt war, machten sich bisher unbekannte Täter gewaltsam zu schaffen. Sie öffneten die Heckklappe und entwendeten zahlreiche Arbeitsmaschinen. Der Sachschaden wird mit etwa 1600 Euro beziffert.

Hohen Neuendorf : Diebe auf Tour

Nachdem bisher Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag eine Garage in der Straße An der Nordbahn Ecke Reihersteg im Ortsteil Borgsdorf gewaltsam öffneten, drangen sie ebenfalls gewaltsam in den darin stehenden den VW-Transporter ein und entwendeten einen im Fahrzeug befindlichen Akkuschrauber. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 850 Euro beziffert. In der Ernst-Moritz-Arndt-Straße versuchten Unbekannte in der Nacht Donnerstag in einen Transporter Fiat Ducato einzudringen. Dies gelang ihnen aber offenbar nicht. Trotz allem entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. In der Grillparzerstraße verschafften sich unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag Zutritt zu einem geparkten VW T 6. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Täter nichts aus dem Fahrzeug. Es wäre möglich, dass sie bei der Tat durch den Hund des Besitzers gestört wurden. Dieser begann nämlich gegen 2 Uhr zu bellen, woraufhin ihn sein Herrchen in den Garten ließ. An dem T 6 entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro.

Ein Zusammenhang zwischen den Taten kann nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei führt die Ermittlungen.

Velten: Essen vergessen

Eine 46-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Jacob-Plohn-Straße vergaß am Donnerstagabend offenbar, den Backofen auszuschalten. Dadurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung, woraufhin die Feuerwehr und die Polizei verständigt wurden. Die Kameraden der Feuerwehr löschten den Brand und die 46-Jährige konnte nach ambulanter Behandlung im Rettungswagen wieder zurück in ihre Wohnung. Bis auf das verbrannte Essen soll kein bezifferbarer Schaden bekannt sein.

