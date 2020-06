Polizeiüberblick: Drei Seniorinnen durchschauen falschen Polizisten

Oberhavel

Am Freitag versuchten unbekannte Personen im Zeitraum zwischen 12 Uhr und 14 Uhr in drei Fällen durch Telefonanrufe auf betrügerische Weise Geld zu erlangen. Die in Neuglobsow, Leegebruch und Oranienburg angerufenen Frauen im Alter von 80, 81 und 88 Jahren teilten übereinstimmend mit, dass es sich bei dem Anrufer um eine männliche Person handelte, der sich als Polizist ausgab und unter Vorspiegelung einer Notlage einer Tochter der Angerufenen eine Geldzahlung zwischen 38 000 und 70 000 Euro verlangte. Durch die Geschädigten wurde in allen Fällen das Telefonat beendet und die Polizei über den Polizeinotruf informiert. Zu einer Geldzahlung an die Täter kam es durch die Angerufenen in keinem Fall. Die Kriminalpolizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

Oranienburg : Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Montagmorgen gegen 00.25 Uhr verletzte sich eine auf der Bernauer Straße in Oranienburg fahrende Radfahrerin an der Hand und im Gesicht, als sie sich auf dem neben ihr ebenfalls Radfahrenden Freund abstützte und in Folge dessen stürzte. Ein Atemalkoholtest mit der 32-Jährigen ergab 0,85 Promille. Sie musste daher im Zuge der ambulanten Behandlung im Krankenhaus auch eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Anzeige

Oranienburg : Diebstahl aus Rohbauten

Im Zeitraum von 14. bis 29. Mai entwendeten unbekannte Personen Baumaterialien und Werkzeuge zweier Firmen im Wert von etwa 1100 Euro aus einem im Rohbau befindlichen Reihenhaus in der Oranienburger Neckarstraße. Neben der Spurensicherung wurde eine Strafanzeige aufgenommen.

Weitere MAZ+ Artikel

Bergfelde: Baustelleneinbruch

In der Nacht zum Sonnabend drangen unbekannte Personen gewaltsam in den Rohbau eines Mehrfamilienhauses in der Brückenstraße in Bergfelde ein entwendeten acht Baumaschinen im Gesamtwert von etwa 3500 Euro. Es wurden Spuren der Tat gesichert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Borgsdorf : Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Am Freitag kam es gegen 16.50 Uhr in der Berliner Chaussee in Borgsdorf zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Radfahrer im Alter von 41 und 56 Jahren verletzt wurden. Beide Radfahrer befuhren den Radweg der Berliner Chaussee in die gleiche Richtung. Als der 41-Jährige den 56-Jährigen überholen wollte kam es zum Zusammenstoß. In dessen Folge stürzten beide Radfahrer und verletzten sich leicht

Burgwall: Unterholzbrand

Am Sonntag brannte gegen 15 Uhr am Ufer des Badestichs in Burgwall etwa 400 Quadratmeter Unterholz und Ödland. Das Feuer konnte zeitnah durch die örtliche Feuerwehr gelöscht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Von MAZonline