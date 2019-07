Leegebruch

Ein Familienvater fand am Mittwochnachmittag auf einer Parkbank beim Spielplatz Am Anger in Leegebruch eine Tüte mit einer betäubungsmittelähnlichen Substanz auf. Die Polizei wurde daraufhin eingeschaltet, welche die Tüte samt Inhalt sicherstellte. Laut Aussage der Polizei könnte es sich um Cannabis handeln. Wer der eigentliche Besitzer der Tüte war, ist derzeit nicht bekannt. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Velten : Versuchter Betrug am Telefon

Eine 75-Jährige aus Velten wurde am Donnerstagmittag, gegen 11 Uhr, von einem bislang unbekannten Mann angerufen. Dieser teilte mit, dass ein gepanzertes Fahrzeug mit 39 000 Euro am morgigen Tage zu ihr kommen wird. Davor muss sie aber 900 Euro auf ein Konto einzahlen. Die Geschädigte beendete daraufhin das Gespräch. Zu einer Geldübergabe oder einer Überweisung kam es nicht. Die 75-Jährige informierte die Polizei, welche die Ermittlungen aufnahm.

Glienicke : Bagger mit Graffiti beschmiert

Unbekannte Personen beschmierten in der Nacht zum Donnerstag zwei LKW sowie einen Bagger, welche beide in einer Baustelle am Rathaus in Glienicke ab geparkt standen. Der Schaden beläuft sich derzeit auf 1000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zehdenick : Feld in Brand geraten

Zwischen der Badinger Chaussee und der Mildenberger Straße im Bereich Zehdenick kam es am frühen Mittwochabend, gegen 17.30 Uhr zu einem Heidebrand. Es brannten etwa 3000 Quadratmeter Feld. Nach Angaben des betroffenen Bauern sei eine defekte Strohpresse der Ausgangsort des Brandes gewesen. Die Feuerwehr konnte gegen 20.30 Uhr den Brand komplett löschen. Verletzt wurde niemand.

Oranienburg : Radfahrer offenbar übersehen

Mit einem Mercedes wollte gestern gegen 10 Uhr ein 53-jähriger Oberhaveler von der Kurfürstenstraße in die Friedrichsthaler Chaussee abbiegen. Dabei kollidierte der Wagen mit einem vorfahrtberechtigten 59-jährigen Oberhaveler Radfahrer. Der Mann stürzte und verletzte sich. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme klagte der Pkw-Fahrer über Schmerzen und wurde ebenso in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit, Schaden etwa 200 Euro.

Oranienburg : Gegen einen Baum

Eine 34-jährige Oberhavelerin kam am Donnerstag mit einem BMW auf der Landesstraße zwischen dem Abzweig Sperberhof und Freienhagen von der Fahrbahn ab. Der Wagen kollidierte mit einem Baum und die Frau wurde verletzt. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 34-Jährige gab an, dass ihr ein Insekt ins Gesicht geflogen war und sie den Pkw dadurch verlenkte. Die Landesstraße musste zeitweise voll gesperrt werden. Der BMW war nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand etwa 5000 Euro Sachschaden.

Mühlenbecker Land: Mit E-Bike gestürzt

Eine 66-jährige Hamburgerin fuhr am Donnerstag gegen 17.40 Uhr mit ihrem E-Bike von der Rosa-Luxemburg-Straße auf die Bahnhofstraße. Dabei geriet sie auf die Fahrbahn und kollidierte mit einem Daimler. Die Frau verletzte sich und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt 500 Euro Sachschaden.

Von MAZonline