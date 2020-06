Polizeiüberblick: Mann baut mit 1,46 Promille Unfall in Glienicke und schleicht sich davon

Glienicke

Am Sonnabendmorgen kam gegen 3.35 Uhr ein 25-jähriger Fahrer eines Hyundai beim Befahren der Märkischen Allee in Glienicke in Fahrtrichtung Hauptstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem parkenden Ford. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer fußläufig von der Unfallstelle. Im Zuge der Ermittlungen am Unfallort konnte der Halter des PKW Hyundai ausfindig gemacht werden. Dieser wies eine Alkoholisierung von 1,46 Promille auf. Er gab an, dass ihm das Fahrzeug unmittelbar zuvor entwendet worden sei. Jedoch befanden sich am PKW keinerlei Diebstahlsspuren, sodass zwei Blutentnahmen im Oberhavelklinikum Hennigsdorf durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs bedingt durch Alkoholkonsum eingeleitet wurde. Durch Beamte der Kriminaltechnik konnten am Tatort Spuren gesichert werden. Zudem erfolgte die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Verdachts des Vortäuschens einer Straftat. Der Fahrer blieb in Folge der Kollision unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 25 000 Euro.

Hennigsdorf : Alkoholisiert gestürzt

Am Sonnabend stürzte gegen 19.15 Uhr ein 48-jähriger Radfahrer alleinbeteiligt in der Marwitzer Straße in Hennigsdorf. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,40 Promille, sodass eine Blutentnahme im Oberhavelklinikum Hennigsdorf durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet wurde. Der Radfahrer blieb unverletzt.

Anzeige

Gutengermendorf : Moped entwendet

Bisher unbekannte Täter kamen am Sonnabend zwischen 11 und 12 Uhr in Gutengermendorf an ein Grundstück und entwendeten aus der Hofeinfahrt ein grünes Moped Simson S50 mit dem Versicherungskennzeichen 979-NCP. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Kriminalpolizei nahm zum Diebstahl eines Kraftfahrzeugs die Ermittlungen auf. Ebenso wurde das Moped zur Fahndung ausgeschrieben.

Weitere MAZ+ Artikel

Hennigsdorf : Sprayer erwischt

In der Hafenstraße in Hennigsdorf sprühten am Samstag gegen 17 Uhr ein 20- und ein 21-jähriger Tatverdächtiger mit rosafarbener Sprühfarbe verfassungswidrige Symbole an einen Brückenpfeiler. Die beiden Tatverdächtigen konnten noch im Nahbereich des Tatortes angetroffen werden. Dabei führten diese Tütchen mit geringen Mengen an Betäubungsmitteln mit sich. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Eine Beseitigung der Graffiti wurde veranlasst. Gegen die beiden Tatverdächtigen wurden Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung, Verwenden Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Kremmen : Auffahrunfall

Am Freitagnachmittag befuhr ein 19-jähriger Opel Fahrer die Ruppiner Chaussee in Kremmen aus Richtung Sommerfeld kommend in Fahrtrichtung Stadtzentrum. Auf Höhe der Sporthalle bemerkte er dabei gegen 16.20 Uhr zu spät, dass ein vorausfahrende Opel verkehrsbedingt zum Stehen kam, da vor diesem wiederum ein Renault nach links auf den Parkplatz der Sporthalle abbiegen wollte. Der 19-Jährige fuhr in Folge dessen auf den Vorausfahrenden auf und schob diesen auf das abbiegende Fahrzeug. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Unfallverursacher und sein 20-jähriger Beifahrer wurden jedoch vorsorglich ins Oberhavelklinikum Hennigsdorf verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 15 000 Euro, wobei die beiden Opel nicht mehr fahrbereit waren. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die L19 für 30 Minuten halbseitig gesperrt werden. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Oranienburg : verletzter Radfahrer

Am Samstagnachmittag befuhr gegen 13.35 Uhr ein 81-jähriger Peugeot Fahrer die Bernauer Straße in Oranienburg aus Richtung Schloss kommend und beachtete beim Abbiegen in die Lehnitzstraße nicht den auf dem Radweg in gleicher Richtung fahrenden, vorfahrtsberechtigten 49-jährigen Radfahrer. In Folge der Kollision stürzte der Radfahrer und verletzte sich an der Schulter. Er wurde zur stationären Behandlung ins Oberhavelklinikum Oranienburg verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden von 100 Euro, wobei beide Fahrzeuge fahrbereit blieben. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall eingeleitet.

Von MAZonline