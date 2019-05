Hennigsdorf

Unbekannte verschafften sich am vergangenen Wochenende Zutritt zu einer Lager- und Produktionshalle in der Veltener Straße in Hennigsdorf. Die Räume wurden offenbar durchsucht. Mehrere Arbeitsmaschinen, Werkzeuge wurden entwendet. Zudem brachen die Täter auch einen Getränkeautomaten auf und entwendeten daraus die Geldkassette. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.500 Euro geschätzt. Kriminaltechniker kamen zum Einsatz.

Leegebruch : Gerüstteile gestohlen

Von einem Betriebsgelände in der Veltener Straße in Leegebruch entwendeten Unbekannte am vergangenen Wochenende mehrere neuwertige Gerüstteile im Wert von rund 8.000 Euro. Der Schaden wurde am Montag gegen 5.15 Uhr festgestellt.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline