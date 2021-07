Polizeiüberblick: Motorräder im Wert von 20 000 Euro von Parkplatz in Mühlenbeck geklaut

Mühlenbeck

In der Zeit von Freitag, 22 Uhr, bis Sonnabend, 9 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter nach dem Betreten einer Kleingartenanlage in der Buchhorster Straße in Mühlenbeck ein abgestelltes Motorrad Kawasaki Z900 mit dem amtlichen Kennzeichen B-BS 52 sowie eine Yamaha XVS950 mit dem amtlichen Kennzeichen SRB-HW 73 von einem privaten Parkplatz. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20 000 Euro. Die Kriminalpolizei nahm zum Besonders schweren Fall des Diebstahls die Ermittlungen auf. Ebenso wurden die Kraftfahrzeuge zur Fahndung ausgeschrieben.

Birkenwerder: Streit nach Unfall auf der A10

Der von einem bis dato Unbekannten am Freitag, 18.55 Uhr, auf dem rechten Fahrstreifen der A10 zwischen den Anschlusstellen Birkenwerder und Mühlenbeck in Richtung Dreieck Pankow geführte Pkw Kia scherte zwecks Überholens auf den linken Fahrstreifen aus und kollidierte hierbei mit dem auf dem linken Fahrstreifen befindlichen Volkswagen, der von einem 35-Jährigen geführt wurde, weil der Erstgenannte seine Pflichten als Überholender nicht nachkam. Anschließend fuhren beide Fahrzeugführer auf den nächsten Parkplatz und hatten dort eine verbale Auseinandersetzung, die zur Folge hatte, dass der Unfallverursacher, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, wegfuhr. Gegen den Unbekannten wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Der Sachschaden wird auf 2500 Euro beziffert.

Oranienburg: Geldbörse geraubt

Am Samstagmorgen packte unweit der DEKRA in der Straße Am Kanal in Oranienburg eine bisher unbekannte männliche Person mit dunkler Bekleidung beim Nachlaufen einem 18-Jährigen von hinten an den Hals und schubste diesen in ein angrenzendes Gebüsch. Dabei entwendete er dem Geschädigten, welcher sich beim Sturz leicht verletzte, die Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Dokumenten. Eine Nahbereichsfahndung nach dem Täter blieb ohne Feststellungen. Es entstand ein Schaden von zirka 150 Euro. Die Kriminalpolizei nahm zum Raub die Ermittlungen auf.

Teschendorf: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Samstagnachmittag kam eine 54-jähige Renault Fahrerin auf der B96 aus Richtung Löwenberg kommend unmittelbar vor dem Ortseingang Teschendorf aufgrund unangepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Baumwurzel. Dabei verletzten sich die drei Insassen leicht und wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Oranienburg verbracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit. Die B96 war für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme für 30 Minuten vollgesperrt.

Oberhavel: Vier Alkoholsünder erwischt

Bei Verkehrskontrollen am Wochenende wurden vier Verkehrsteilnehmer mit Alkohol im Blut erwischt. Am Sonnabend hatte ein E-Scooter-Fahrer in Oranienburg 2,08 Promille. In der Hauptstraße in Birkenwerder hatte eine 44-jährige Kia-Fahrerin 1,41 Promille. Es wurden in der Polizeiinspektion zur Beweissicherung eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Oberkrämer: Altöl illegal entsorgt

Bisher Unbekannte entsorgten am Sonnabend in der Zeit von 15 bis 21 Uhr in einem Waldstück am Krämerpfuhl in Neu-Vehlefanz illegal zehn Kanister mit Altöl, welches bereits in den Waldboden sickerte, sowie etwa 30 Altreifen. Beamte der Kriminaltechnik sicherten Spuren zur Bodenverunreinigung. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Die zuständige Revierförsterei wird die fachgerechte Entsorgung beauftragen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern oder verdächtigen Fahrzeugen geben können.

Von MAZonline