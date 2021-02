Grieben

Am Freitag gegen 14.40 Uhr brannte ein zweigeschossiges Einfamilienhaus in der Griebener Dorfstraße. Eine 73-Jährige konnte das Haus nach Feststellung des Brandes unversehrt verlassen. Das Obergeschoß wurde in Folge der Brandeinwirkung nahezu vollständig zerstört. Für die Dauer der Löscharbeiten durch die Feuerwehr musste die Ortsdurchfahrt bis etwa 20 Uhr vollgesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf 100 000 Euro geschätzt. Es wurde ein Strafverfahren wegen Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Oberhavel: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonnabend wurde der 39-jährige Fahrer eines VW auf dem Parkplatz Krämerforst, an der A 10 in Fahrtrichtung Hamburg, zwischen der Anschlussstelle Oberkrämer und dem Dreieck Havelland zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Bei dieser konnte er keinen Führerschein aushändigen, das Dokument liege in Polen. Der Tatverdächtige und sein namentlich bekannter Beifahrer verhielten sich insgesamt merkwürdig. Als weitere Ermittlungen in Aussicht gestellt wurden, räumte der Tatverdächtige ein, dass er keine Fahrerlaubnis habe. Somit wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Strafverfahren eingeleitet und abschließend noch eine Sicherheit in Form von Bargeld erhoben.

Oranienburg: Seat Alhambra gestohlen

Im Zeitraum von Freitag, 21 Uhr, bis Sonnabend, 17 Uhr, wurde ein in der Vughter Straße in Oranienburg abgestellter Seat Alhambra entwendet. Neben der Fahndung wurde auch ein Strafverfahren eingeleitet. Der eingetretene Schaden wurde auf 20 000 Euro geschätzt.

Von MAZonline