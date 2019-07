Zwei Oranienburger Senioren, die Trickbetrügern am Telefon nicht nachgeben, zwei Mercedes-Sprinter, die in Hennigsdorf gestohlen werden, Einbrecher, die die Bistro-Kasse der Torhorst-Schule in Oranienburg plündern – dies und mehr lesen Sie im Polizeibericht vom 16. Juli 2019.