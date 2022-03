Polizeiüberblick aus Oberhavel: Einbrecher durchsuchen Haus in Hohen Neuendorf

Oberhavel

Die weiteren Polizeimeldungen aus Oberhavel im Überblick:

Starkstromkabel in Velten gestohlen

Von einer Baustelle in der Straße Am Fünfruthenberg, auf der derzeit mehrere Wohnhäuser errichtet werden, wurden am vergangenen Wochenende durch bisher unbekannte Personen rund 30 Meter Starkstromkabel gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 150 Euro.

Unfallflucht auf der A10 zwischen Oranienburg und Oberkrämer

Am Montag (28. Februar) gegen 12.30 Uhr ereignete sich auf der A10 zwischen dem Kreuz Oranienburg und der Anschlussstelle Oberkrämer in Fahrtrichtung Hamburg ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Dabei fuhr eine 34-jährige Autofahrerin auf dem linken Fahrstreifen, um einen bislang unbekannten männlichen Autofahrer zu überholen. Als sich die Autos auf gleicher Höhe befanden wechselte der Unbekannte plötzlich auf den linken Fahrstreifen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich die 34-Jährige nach links aus, wo sie in die Mittelleitplanke fuhr. Am Auto der Frau entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro. Der unbekannte Autofahrer setzte sein Fahrt unerlaubt fort.

Auffahrunfall auf der A111 zwischen Hennigsdorf und Stolpe

Auf der A111 zwischen den Anschlussstellen Hennigsdorf und Stolpe musste am Montagnachmittag (28. Februar) ein 68-jähriger Autofahrer seinen VW aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens abbremsen. Der nachfolgende 31-jähriger Fahrer eines Mazda bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit auf den VW auf. Die Insassen in den Fahrzeugen blieben unverletzt. Der 68-Jährige konnte die Fahrt mit seinem VW nach der Unfallaufnahme fortsetzen, der Mazda musste abgeschleppt werden. An den Autos entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Einfamilienhaus in Hohen Neuendorf von Einbrechern durchsucht

Über eine Terrassentür drangen bislang Unbekannte in der Zeit von Donnerstag (24. Februar) bis Montag (28. Februar) in ein Einfamilienhaus in der Bruno-Schönlank-Straße ein. Im Inneren durchsuchten die Täter die Räume. Ob auch etwas gestohlen wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren, die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei.

Betrug am Telefon in Hohen Neuendorf: Konten rechtzeitig gesperrt

Am Telefon stellte sich gam Montag (28. Februar) gegen 17.30 Uhr ein vermeintlicher Mitarbeiter einer Computerfirma einer 56-jährigen Oberhavelerin vor. Unter einem Vorwand erlaubte die 56-Jährige einen Fernzugriff auf ihren persönlichen Computer. Im Gespräch forderte der Anrufer die Eingabe der persönlichen Zugangsdaten zu den Bankkonten, welchem die Frau auch nachkam. Nach dem Gespräch hatte die 56-Jährige Zweifel und informierte ihre Bank. Diese konnte die unrechtmäßigen Transaktionen umgehend stoppen und sperrte vorläufig die Konten.

Von MAzonline