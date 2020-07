Oberhavel

Die weiteren aktuellen Polizeimeldungen aus Oberhavel finden Sie nachfolgend im Überblick:

Löwenberger Land: Autoeinbruch – Fahrrad und Drohne weg

Ein 36-jähriger Zehdenicker parkte am Dienstag (30. Juni) gegen 18 Uhr seinen blauen Pkw Audi auf einem Parkplatz an der B167 auf einer Wiese am Großen Lankesee ab und begab sich ans Gewässer. Als er nach etwa 45 Minuten zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte der Mann fest, dass zwei Fahrräder vom Heckträger seines Wagens entwendet worden waren. Zudem hatten die bislang unbekannten Täter die hintere Seitenscheibe auf der Fahrerseite des Audis eingeschlagen und aus dem Fahrzeuginneren eine Drohne entwendet. Der entstandene Gesamtsachschaden beträgt nach ersten Erkenntnissen rund 4000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Leegebruch : Einbruch misslingt – vorläufig festgenommen

Der Alarm eines Einkaufsmarktes in der Fohlenweide in Leegebruch führte in der Nacht zu Mittwoch (1. Juli) zu polizeilichen Fahndungsmaßnahmen im Stadtgebiet von Legebruch. Zuvor hatten Zeugen gegen 00.30 Uhr mehrere Personen beobachtet, die mit einem unbekannten Gegenstand auf den Eingangsbereich eingewirkt hatten. Noch vor dem Eintreffen der Polizei entfernten sich einige Personen mit einem unbekannten Pkw vom Ort. Vor dem Markt konnte nur noch ein 18-Jähriger mit einem Motorroller festgestellt werden, der erfolglos fußläufig zu flüchten versuchte. Der junge Mann wurde im Ergebnis der Maßnahmen vorläufig festgenommen. Neben dem eigentlichen Geschehen wurden gegen ihn Verfahren eingeleitet, weil er verschiedene betäubungsmittelverdächtige Substanzen in geringer Menge mit sich führte und das Zündschluss des Rollers, für den er keinen Eigentumsnachweis vorlegen konnte, Spuren von Manipulationen aufwies. Zudem war der 18-Jährige zu diesem Zeitpunkt ohne festen Wohnsitz. Da ein durchgeführter Drogenschnelltest positiv auf Amphetamine reagierte, erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Der Roller wurde als vermeintliches Diebesgut sichergestellt. Nachdem sich der 18-Jährige im Rahmen einer Beschuldigtenvernehmung am Mittwoch zum Sachverhalt geäußert hatte, wurde er am frühen Nachmittag auf Weisung eines Richters aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Die Ermittlungen der Polizei dauern weiter an.

Fürstenberg / Havel : Rechte Parolen gerufen

Eine Gruppe Jugendlicher lief am Dienstagabend (30. Juni) gegen 22 Uhr durch die Bahnhofstraße in Fürstenberg/ Havel. Zeugen schilderten, dass die Jugendlichen dabei laut riefen und ein 17-jähriger Fürstenberger dabei rechte Parolen geäußert haben soll. Die Jugendlichen konnten vor Ort nicht mehr angetroffen werden, die Personalien liegen der Polizei jedoch vor. Das Dezernat Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

Lehnitz : Flamingo aufgeschlitzt

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde in der Nacht von Montag (29. Juni) zu Dienstag ein aufblasbarer Pool-Flamingo „aus seinem natürlichen Habitat gerissen und anschließend aufgeschlitzt“. Die Tat ereignete sich auf einem umfriedeten Grundstück im Badeweg in Lehnitz, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hennigsdorf : Versuchter Diebstahl auf der Baustelle der neuen Rettungswache

In der Nacht von Montag (29. Juni) zu Dienstag wurde auf der Baustelle für die neue Rettungswache in Hennigsdorf durch bislang unbekannte Personen ein Baustromanschluss aufgebrochen. Anschließend wurde der Hauptschalter ausgeschaltet, vermutlich um das Starkstromkabel zu entwenden. Dies gelang jedoch nicht. Es entstand nach ersten Erkenntnissen ein Sachschaden in Höhe von 50 Euro.

Zühlsdorf : Therme aus Rohbau eines Einfamilienhauses entwendet

Über ein angekipptes Fenster drangen bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag (30. Juni) in ein im Rohbau befindliches Einfamilienhaus in der Gartenstraße in Zühlsdorf ein. Dort entwendeten sie anschließend eine hochwertige Gastherme von der Firma Vaillant in Wert von 3000 Euro. Die Therme wurde nach bisherigen Ermittlungsstand mittels einer Sackkarre von der Baustelle zu einem Kraftfahrzeug transportiert und anschließend von Tatort weggefahren.

Velten : Kellereinbruch in der Schulstraße

In ein Kellerabteil wurde in der Veltener Schulstraße eingebrochen, teilt die Polizei mit. Aus dem Keller entwendet wurden unter anderem zwei Damenfahrräder, ein Bohrschrauber sowie ein Werkzeugkasten im Wert von rund 850 Euro. Der Tatzeitraum erstreckt sich über einen längeren Zeitraum – vom 19. bis zum 30. Juni 2020.

Grüneberg : Fahrradfahrer gegen Reh

Ein 20-jähriger Fahrradfahrer musste am späten Dienstagabend (30. Juni) gegen 22.05 Uhr in der Nordbahnstraße in Grüneberg auf dem Weg zur Arbeit einem Reh ausweichen. Dadurch stürzte der Mann mit seinem Rad und zog sich Schürfwunden sowie eine Prellung an der Schulter zu. Wie die Polizei mitteilte, schleppte sich der Mann noch bis zu seiner Arbeitsstelle, wo durch einen dortigen Mitarbeiter die Polizei verständigt werde. Laut Polizei handelte es sich beim dem Vorfall um einen Wegeunfall.

Velten : Kollision nach missachteter Vorfahrt

An der Einmündung der Parkallee zum Ameisenweg in Velten missachtete Dienstagnachmittag (30. Juni) gegen 17 Uhr ein VW-Fahrer die Vorfahrtsregel „rechts vor links“ und kollidierte daraufhin mit einem Pkw-Chrysler. Durch den Zusammenstoß entstand nach ersten Erkenntnissen ein Sachschaden an beiden Kraftfahrzeugen in Höhe von 4000 Euro. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

