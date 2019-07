Oberhavel

Die weiteren Polizeimeldungen aus Oberhavel im Überblick finden Sie nachfolgend:

Oranienburg : Versuchter Einbruch in Lagerhallen

In den vergangenen 14 Tagen versuchten bislang unbekannte Personen, zwei Lagerhallen in der Bernauer Straße in Oranienburg, die sich unmittelbar neben dem Gelände der Fachhochschule der Polizei befinden, gewaltsam durch Öffnen der Türen und Aufbrechen der rückseitig gelegenen Betonwand aufzubrechen. Das Vorhaben misslang jedoch, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Liebenwalde : Unfall mit Reh

Eine Suzuki-Fahrerin befuhr Mittwochabend (10. Juli) gegen 22.10 Uhr die B167 aus Zerpenschleuse kommend in Fahrtrichtung Liebenwalde, als plötzlich ein Reh von rechts kommend auf die Fahrbahn lief. Trotz einer eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte die Frau eine Kollision nicht mehr vermeiden. Das Reh entfernte sich anschließend vom Unfallort. Am Fahrzeug entstand im Frontbereich ein Schaden von nach ersten Schätzungen rund 4000 Euro. Der Suzuki war anschließend nicht mehr fahrbereit.

Hennigsdorf : Berauscht mit Auto unterwegs

Polizeibeamte kontrollierten in der Nacht zu Donnerstag (11. Juli) in der Albert-Schweitzer-Straße in Hennigsdorf gegen 2 Uhr einen VW Golf Fahrer. Dabei stellte sich heraus, dass der 34-jährige VW-Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenschnelltest fiel positiv auf den Konsum von Cannabis aus. Die Beamten veranlassten eine Blutprobe und dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt.

Von MAZonline