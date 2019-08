Oberhavel

Die weiteren Polizeimeldungen aus Oberhavel gibt es nachfolgend im Überblick:

Birkenwerder : Büro mit Fäkalien beschmiert

In den frühen Donnerstagmorgenstunden (22. August) wurden in Birkenwerder die Fassade und Fenster eines Büros in der Hauptstraße mit Fäkalien von bislang unbekannten Personen beschmutzt. Kriminaltechniker der Polizei kamen vor Ort zur Spurensicherung zum Einsatz. Es wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Glienicke : Kollision zwischen Pkw und Radfahrer

Beim Abbiegen von der Karl-Liebknecht-Straße in die Karlstraße in Glienicke übersah ein 27-jähriger Berliner am Mittwoch (21. August) gegen 8.50 Uhr offenbar einen in falscher Richtung fahrenden Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem 55-jährigen Oberhaveler und dem Pkw VW des Berliners, wobei der Radfahrer stürzte und sich verletzte. Eine medizinische Versorgung vor Ort lehnte der Mann jedoch zunächst ab. Sein Rad war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit, insgesamt entstand nach ersten Erkenntnissen ein Sachschaden von rund 600 Euro.

Fürstenberg : Garagen aufgebrochen

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Donnerstag (22. August) Zutritt zu einem Grundstück in der Dorfstraße in Bredereiche. Aus zwei Garagen wurden zwei Mopeds der Marke Simson, Motorsägen und Angelzubehör entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war zunächst laut Polizei nicht bekannt.

Mühlenbeck : Taschenlampe aus BMW gestohlen

Auf dem Mühlenbecker Bahnhofsvorplatz wurde am Mittwoch (21. August) gegen 10.15 Uhr ein BMW mit eingeschlagener Beifahrerseitenscheibe festgestellt. Vor dem Fahrzeug lag eine zerbrochene Bierflasche, die offenbar als Tatmittel diente. Aus dem Fahrzeug, welches seit Montagnachmittag auf dem Parkplatz stand, fehlt nach Angaben des Halters nur eine Taschenlampe. Die Kriminalpolizei untersuchte den Tatort nach Spuren und nahm die Ermittlungen auf.

Germendorf : Handtasche aus Auto gestohlen

Unbekannte Personen schlugen am Mittwoch (21. August) in der Zeit von 16.30 bis 16.45 Uhr die Seitenscheibe eines Pkw VW Golf, welcher am Lärchenweg abgestellt war, ein und entwendeten daraus eine Handtasche, die auf der Rücksitzbank lag. In der Tasche befanden sich eine Geldbörse und ein Handy. Laut Angaben der Anzeigenerstatterin war diese lediglich für 15 Minuten mit ihrem Hund im angrenzenden Waldgebiet spazieren gewesen, als der Einbruch ins Auto stattfand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Oranienburg : Handtasche aus Jeep entwendet

Die hintere Seitenscheibe eines PKW Jeep, welcher auf dem Parkplatz an der Lehnitzschleuse stand, wurde am Mittwoch im Zeitraum von 17.30 bis 18.00 Uhr durch bislang unbekannte Personen eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug fehlten wurden eine Handtasche mit Geldbörse und persönlichen Dokumenten entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Lehnitz : Fischwilderei

Ein Angler, der Mittwochnachmittag (22. August), gegen 17.45 Uhr an der Straßenbrücke in Lehnitz angelte, wurde dort durch die Wasserschutzpolizei kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Angler nicht im Besitz der erforderlichen Unterlagen war. Somit war der Tatbestand der Fischwilderei erfüllt, eine Anzeige wurde aufgenommen.

Oranienburg : Wildunfall am frühen Abend

Mittwochabend (21. August) befuhr eine 50-jährige Honda-Fahrerin gegen 18.05 Uhr in Höhe Teerofen die L191 in Fahrtrichtung B96. Plötzlich querte von rechts nach links ein Rehwild die Fahrbahn, so dass es zu einer Kollision kam. Das Rehwild verendete noch vor Ort, am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 3000 Euro.

Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin...

Von MAZonline