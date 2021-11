Oberhavel

Die weiteren Polizeimeldungen aus Oberhavel im Überblick:

Hennigsdorf: Zwei Wohnungen aufgebrochen

Am Sonntag (28. November) in der Zeit von 12 bis 17 Uhr wurden durch bisher unbekannte Personen zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Rigaer Straße in Hennigsdorf aufgebrochen. Die Personen hebelten die Wohnungstüren auf. Eine Wohnung wurde betreten, ob daraus etwas gestohlen wurde, ist derzeit unbekannt. Eine weitere Wohnungstür hielt dem Einbruch stand. Zwei Anzeigen wegen Wohnungseinbruches wurden aufgenommen.

Zehdenick: Ölteppich festgestellt

Ein Zeuge teilte Sonntagnachmittag (28. November) über Notruf der Polizei mit, dass sich im Bereich der Oberen-Havel-Wasserstraße (OHW) bei Kilometer 25 ein ölig schimmernder Teppich auf der Wasseroberfläche befindet. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte die Ursache in einem, in das Gewässer ragenden Drainagerohres eines Entwässerungsgrabens lokalisieren. Um den Bereich des Rohres wurde ein Ölsperre ausgelegt und Saugtücher eingebracht. Der restliche Bereich der Verschmutzung wurde mittels Bioversal neutralisiert.

Lesen Sie auch Verkehrskontrolle in Zehdenick lässt Diebesbande auffliegen – Festnahme!

Erste Ermittlungen ergaben vor Ort, dass das Drainagerohr erst letzte Woche durch den Gewässer- und Bodenverband mit Genehmigung des WSA eingebaut wurde. Das neue Rohr ersetzte dabei ein altes, zugesetztes Rohr. Der Entwässerungsgraben entwässert eine größere Freifläche mit viel Schilf und Sumpffläche sowie den Stellplatz eines Campingplatzes. Woher die Verschmutzung aus dem Bereich jetzt in den Entwässerungsgraben fließt, konnte nicht lokalisiert werden. Am 29. November 2021 erfolgt eine Information an das WSA sowie den Gewässer- und Bodenverband, um eine Entscheidung zur weiteren Vorgehensweise herbei zu führen. Durch die Polizei wurde eine Anzeige wegen des Verdachts der Gewässerverunreinigung aufgenommen.

Birkenwerder: Unfall durch Ablenkung

Infolge von Ablenkung kam Sonntagnachmittag (28. November) gegen 14.35 Uhr eine 19-jährige Mercedes-Fahrerin auf der A10 zwischen den Anschlussstellen Birkenwerder und Mühlenbeck beim Einfahren in den Arbeitsstellenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit zwei Leitbaken. Zuvor hatte sie sich strikt während der Fahrt auf das Navigationsgerät und den Spurassistenten verlassen beziehungsweise konzentriert. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug wurde auf Veranlassung der Fahrerin abgeschleppt. Die Baustellensicherungsfirma wurde zeitnah zur Behebung der Schäden informiert. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 7500 Euro.

Hohen Neuendorf: Auffahrunfall

Am Sonntagmittag (28. November) gegen 12 Uhr befuhr eine 60-jährige Audi-Fahrerin die Hennigsdorfer Straße in Richtung Eichenallee. Auf Höhe der Rosenthaler Straße bremste sie wegen einer unübersichtlichen Verkehrssituation im Einmündungsbereich ab. Ein hinter ihr fahrender 75-jähriger Mann aus Oberhavel bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr mit seinem Renault auf den Audi auf. Die 60-Jährige wurde dadurch leicht verletzt, sie wurde ambulant im Rettungswagen behandelt. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro.

Lesen Sie auch Jeep Grand Cherokee in Hohen Neuendorf gestohlen

Raststätte Wolfslake: 16-Jähriger am Steuer

Am Sonntag (29. November) gegen 13 Uhr bemerkten Beamte der Verkehrspolizei der Polizeidirektion Nord zwischen der Anschlussstelle Falkensee und dem Autobahndreieck Havelland einen BMW, in welchem ein augenscheinlich sehr junger Mann hinter dem Steuer saß. Bei der Kontrolle auf der Rast- und Tankanlage Wolfslake-Ost stellten die Beamten einen 16-Jährigen am Steuer fest. Offenbar hatte der Jugendliche über die Kreditkartendaten der Mutter telefonisch ein Fahrzeug gemietet und in Berlin übernommen. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein. Die Erziehungsberechtigte und der Vermieter des BMW wurden benachrichtigt.

Von MAZonline