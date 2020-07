Oberhavel

Die weiteren aktuellen Polizeimeldungen aus Oberhavel gibt es nachfolgend im Überblick:

Germendorf : Feuerwehr fängt gelbe Schlange ein

Besucher des Tierparks Germendorf stellten am Freitag (3. Juli) gegen 14 Uhr eine gelbe Schlange auf dem Gelände fest, welche offensichtlich nicht zum parkeigenen Bestand gehörte. Noch vor Eintreffen der Polizei hatten Feuerwehrleute das etwa 1,5 Meter lange Tier eingefangen, dessen Herkunft zunächst nicht geklärt werden konnte. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Kremmen : BMW-Fahrer flüchtet vor der Polizei

Als Polizeibeamte am Sonntag (5. Juli) gegen 23 Uhr einen auf der B273 fahrenden BMW mit Neuruppiner Kennzeichen einer Kontrolle unterziehen wollten, ignorierte der bisher unbekannte Fahrer die Anhaltesignale des Funkwagens und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Börnicke davon. Dabei schaffte er es, sich der Polizei zu entziehen. Das flüchtige Fahrzeug konnte später im Bereich Bredow ( Havelland) verlassen aufgefunden und sichergestellt werden. Hinweise auf den Diebstahl des Fahrzeuges lagen nicht vor. Gegen den noch unbekannten Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Kriminalpolizei ermittelt aufgrund zahlreicher, bei der Nacheile begangener, Verkehrsverstöße wegen eines verbotenen Kraftahrzeugrennens.

Groß Mutz: Kollision nach missachteter Vorfahrt zwischen Moped und Auto

Als ein 15-Jähriger am Sonntag (5. Juli) gegen 20 Uhr mit seinem Moped die Bundesstraße 96 von Gutengermendorf kommend in Richtung Groß Mutz überqueren wollte, missachtete er den vorfahrtberechtigten Pkw eines 35-jährigen Berliners. Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß, bei dem sich der Jugendliche glücklicherweise nur leicht verletzte. Trotzdem musste er in einem Krankenhaus behandelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 3500 Euro.

Liebenwalde : Ku-Klux-Klan-Sympathisant verteilt NPD-Aufkleber

Polizisten stellten am Sonntag (5. Juli) gegen 2 Uhr einen 24-jährigen Mann fest, der im Bereich des Marktplatzes in Liebenwalde Aufkleber der NPD anbrachte. Auf den Aufklebern wurde Bezug zur Asylpolitik genommen und die Todesstrafe für Kinderschänder gefordert. Während der Mann die Aufkleber verteilte, trug er eine weiße Maske und einen weißen Pullover, auf welchem neben dem Schriftzug „ Ku-Klux-Klan“ auch das der Organisation eigene rote Kreuz aufgestickt war. Die Beamten stellten sowohl den Pullover als auch die etwa 20 mitgeführten Aufkleber sicher. Gegen den jungen Mann aus Liebenwalde wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung eingeleitet.

Glienicke : Weißer Toyota Auris gestohlen

Zwischen Donnerstag (2. Juli) und Freitag (3. Juli) entwendeten bislang unbekannte Täter in der Schönfließer Straße in Glienicke/Nordbahn einen weißen Toyota Auris mit dem amtlichen Kennzeichen B-MO330, der einem 78-jährigen Havelländer gehört. Das Fahrzeug war in einer Parkbucht neben der Straße abgestellt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf rund 30000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgnommen.

Hennigsdorf : Rentner fuchtelt mit Messer herum

Am Sonnabend (4. Juli) gegen 17 Uhr liefen drei syrische Staatsbürger im Alter zwischen 21 und 26 Jahren an der Waldrandsiedlung in Hennigsdorf entlang, als ein 69-jähriger Mann mit seinem Auto an ihnen vorbeifuhr. Der 69-Jährige beleidigte die jungen Männer aus seinem Fahrzeug heraus und dabei fuchtelte dabei mit einem Messer herum. Anschließend entfernte sich der Mann zwar, konnte aber später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Die Hintergründe der Tat sind aktuell Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Ein Strafverfahren wegen Nötigung wurde eingeleitet.

Borgsdorf : Quad von öffentlichem Parkplatz entwendet

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Donnerstag (2. Juli) zu Freitag (3. Juli) von einem öffentlichen Parkplatz im Bereich der Rosenstraße Ecke Magerithenstraße in Borgsdorf ein Quad mit dem amtlichen Kennzeichen B-UE90. Dem 58-jährigen Eigentümer entstand dadurch ein Schaden von rund 8000 Euro. Das Fahrzeug wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgnommen.

Zühlsdorf : Werkzeuge aus Caddy gestohlen

Am Freitagmorgen (3. Juli) betraten bislang unbekannte Täter gegen 5 Uhr ein offenstehendes Grundstück im Dahmsmühler Weg in Zühlsdorf und öffneten einen dort abgestellten VW Caddy. Aus diesem entwendeten sie anschließend diverse Werkzeuge im Wert von ungefähr 1000 Euro. In der Nähe des Tatortes konnten leere Werkzeugbehältnisse aufgefunden werden. Durch einen Kriminaltechniker wurden Spuren gesichert. Die Ermittlungen laufen.

Schildow : Bauarbeiter zeigt Schwarzarbeit an

Ein rumänischer Bauarbeiter meldete sich am Sonnabendmorgen (4. Juli) telefonisch bei der Polizei und gab an, dass er von seinem Arbeitgeber soeben aus dem Auto geschmissen wurde, ohne dass dieser ihn für seine Leistung bezahlt habe. Er verfüge über kein Bargeld mehr und wusste nicht, wie vor Ort wegkomme. Gegenüber den eingesetzten Polizisten gab der Mann an, dass er schwarz gearbeitet habe. Gegen den Bauarbeiter sowie den Arbeitgeber wurden daraufhin Ermittlungsverfahren wegen illegaler Beschäftigung eingeleitet.

Velten : Simson in Velten gestohlen

Am Sonntag (5. Juli) wurde in der Veltener Amalienstraße zwischen 17.30 und 23.15 Uhr eine blaue Simson Schwalbe entwendet. Der Wert des Fahrzeugs wurde auf rund 1000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

