Polizisten in Kusel getötet: Oberhaveler Polizei beteiligt sich an Schweigeminute

Die Beamten der Polizeiinspektion Oberhavel beteiligen sich am Freitag (4. Februar) an einer bundesweiten Gedenkminute anlässlich der Tötung zweier Polizisten in Kusel (Rheinland-Pfalz). Bürger, die sich daran beteiligen wollen, können zu 10 Uhr die Polizeiinspektion Oranienburg aufsuchen.