Oranienburg

In Oranienburg wird das Postbank Finanzcenter, in dem von den Mitarbeitern der Postbank auch alle Leistungen und Produkte der Deutschen Post DHL angeboten werden, am 18. September 2019 vom bisherigen Standort Bahnhofsplatz in die Bernauer Straße 53 umziehen. Darüber informierte die Post in einer Pressemitteilung.

Dort werden dann Postbank- und Postdienstleistungen zu folgenden Öffnungszeiten angeboten: Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr. Sonnabend 9 bis 12 Uhr. 1993 begann die Deutsche Post, Postleistungen in lokale Einzelhandelsgeschäfte zu verlagern.

Heute bieten die Partner der Deutschen Post – darunter auch die Postbank als bundesweit größter Kooperationspartner – in bundesweit rund 13 000 Filialen Postdienstleistungen an.

Doch was wird aus dem Gebäude? Es gab schon einige Ideen. Wir fragen nach.

Von MAZonline