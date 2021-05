Glienicke

Ein 57-jähriger Oberhaveler übersah am Mittwoch gegen 11.30 Uhr in der Märkischen Allee in Glienicke offenbar eine Postbotin auf dem Fahrrad. Der Skoda des Mannes kollidierte mit der Frau und sie stürzte. Eine medizinische Versorgung vor Ort war zunächst nicht nötig. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt, beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Von MAZonline