Preise für die Abfallentsorgung in Oberhavel angepasst

Oberhavel

Das Abfallwirtschaftskonzept sowie die Satzungen für Entsorgung und Gebühren sind während der Kreistagssitzung am Mittwoch neu beschlossen worden – die Satzungen sogar einstimmig.

Gemäß gesetzlicher Vorgabe war zum 1. Juni dieses Jahres das Entgelt aus dem Vertrag über den Betrieb von Recyclinghöfen an die Abfallwirtschafts-Union (AWU) Oberhavel neu zu kalkulieren. „Die Ergebnisse der Entgeltkalkulation wurden bei der Kalkulation der Abfallgebühren berücksichtigt“, heißt es in der Vorlage.

Biotonne auch für Gewerbebetriebe und öffentliche Einrichtungen

Um das Serviceangebot des Landkreises Oberhavel zu erweitern, wird ab 1. Januar 2022 auch Gewerbebetrieben und öffentlichen Einrichtung der Anschluss an die Biotonne ermöglicht, sofern dort Bioabfälle in haushaltsüblichen Mengen anfallen. Die Speiseabfallentsorgung aus gastronomischen Einrichtungen sowie aus dem lebensmittelverarbeitenden Gewerbe über die Biotonne bleibt jedoch aufgrund rechtlicher Bestimmungen zur Beseitigung tierischer Nebenprodukte ausgeschlossen.

Diese preislichen Veränderungen gibt es

Es gibt auch einige preisliche Veränderungen: Die Gebührenhöhe für die Leerung einer 120-l-Biotonne beträgt unverändert 3,25 Euro. Dieser als Anreiz subventionierte Gebührensatz liegt deutlich unter dem Gebührensatz für die Hausmüllentsorgung von ab nächstem Jahr 4,40 Euro für die 120-l-Tonne – zehn Cent mehr als bisher. Im Ergebnis der Abfallgebührenkalkulation reduziert sich allerdings der Grundpreis ab 2022 von 18,30 Euro auf 17,10 Euro pro Person und Jahr. Durch den Anschluss von Gewerbebetrieben und öffentlichen Einrichtungen ergibt sich die Möglichkeit der anteiligen Kostenumlage für die Bioabfallsammlung auf den Arbeitspreis für Haus- und Geschäftsmüll, so dass die Kostenumlage nicht mehr ausschließlich über den Grundpreis abzudecken ist. Die leichte Preissteigerung bei der Hausmüllentsorgung ist vor allem auf diese Kostenumlage für die Bioabfallentsorgung zurückzuführen. Die zusätzlichen Kosten hätten allerdings mit dem Wegfall der Kosten für die Rekultivierung der Deponie Germendorf etwas kompensiert werden können.

Preise übernehmen Steuerungsfunktion

Mit dem Grundpreis finanziert die AWU Leistungen, die umweltpolitischen und abfallrechtlichen Zielstellungen entsprechen – unabhängig von der tatsächlichen Inanspruchnahme des Einzelnen. So führe beispielsweise die haushaltsnahe Sammlung und Verwertung von Papier, Pappe und Kartonagen ohne mengenabhängige Gebührenerhebung zu einer hohen Erfassungsquote. Mit der Schadstoffsammlung als Bestandteil des Grundpreises werde die Entfrachtung des Hausmülls von gefährlichen Abfällen angestrebt.

Für Altreifen ist mehr zu bezahlen

Das Angebot zur jährlichen haushaltsnahen Sammlung von Sperrmüll und Elektroaltgeräten sei laut Vorlage erforderlich, da nicht allen die Beförderung der Abfälle zu den Recyclinghöfen zuzumuten sei. Bei den Arbeitspreisen für Direktanlieferungen zu den Recyclinghöfen ist ein Anstieg insbesondere bei Altreifen zu verzeichnen (220 statt 100,50 Euro/t). Hintergrund seien die gestiegenen Entsorgungskosten. Reduziert haben sich dagegen die Gebühren für Altholz III (80 statt 94,90 Euro/t), für mineralische Bau- und Abbruchabfälle (50 statt 66,80 Euro/t) sowie für Boden und Steine (40 statt 67,20 Euro/t), da sich die Entsorgungskosten reduziert hätten. Der Arbeitspreis für Gartenabfälle bleibt nahezu konstant und beträgt 80 Euro/t, also 8 Cent je kg (Vorjahr: 78,50 Euro/t).

CDU: Biomüll künftig besser nutzen!

In der Debatte zum Abfallwirtschaftskonzept hatte CDU-Fraktionsvorsitzender Mario Müller mit Blick auf den Biomüll gefordert, „den nächsten Schritt zu gehen“. Der „Wertstoff Biomüll“ dürfe nicht mehr nur kompostiert werden, sondern müsse in Vergärungsanlagen auch energetisch genutzt werden, wofür die AWU ein guter Partner sei.

Den Bündnisgrünen ist das noch zu wenig

Angesichts der Zustimmung der übrigen Fraktionen kippte Reiner Merker Wasser in den Wein. Der Fraktionschef der Bündnisgrünen beklagte, dass nur das Nötigste und gesetzlich Geforderte getan werde. „Aber wir gehen nicht darüber hinaus und tun uns schwer, Dinge neu zu entwickeln“, so Merker. Zudem seien Maßnahmen zu unkonkret beschrieben und terminiert. Beim Thema „Vermeidung von Abfall“ fehle es an konkreten Ansätzen, wie das geschehen soll. Und die energetische Verwertung von Biomüll „wird erwähnt, ist aber nicht priorisiert“, bemängelte Merker. Er könne keinen konkreten Auftrag erkennen. „Im Sinne der Energiewende ist das aber dringend geboten“, so der Fraktionsvorsitzende. Darin sehe er den Auftrag, sich näher mit dem Thema zu befassen.

Von Helge Treichel