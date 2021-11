Preise ziehen überall an: Werden Backwaren nun teurer in Oberhavel?

Oberhavel

In den Bäckereien Oberhavels könnten die Kundinnen und Kunden künftig tiefer in die Tasche greifen müssen. Die Preise für Rohstoffe wie Mehl und Energie ziehen an, die Lohnkosten steigen und die Inflationsrate ist auf einem hohen Level. Doch wie gehen die Backstuben im Landkreis damit um?

„Es gibt Bäckereien, die das Brot schon teurer gemacht haben. Aber ich kann meinen Kunden keine fünf Euro für das Kilogramm abnehmen“, sagt der Veltener Bäckermeister Gerhard Hübsch. Er will die Preissteigerungen vorerst nur sehr dosiert an die Kunden weitergeben. „Die Schrippe kostet bei uns noch so viel wie vor einem halben Jahr, nur bestimmte Kuchensorten haben wir etwas teurer gemacht“, sagt der Bäckermeister.

Feine Backwaren von Bäcker Roland Schulz. Quelle: Enrico Kugler

Mit Gas- und Stromlieferern gebe es feste Sonderverträge, sodass zumindest die Preise in diesem Bereich bis Ende des Jahres gesichert seien. „Wenn die Preise dann weiter anziehen, müssen wir aber schauen, was wir machen“, sagt Gerhard Hübsch. Er kennt seine Kunden aber gut und weiß, dass die meisten Verständnis für die Preisentwicklung hätten.

Alle Rohstoffe haben preislich angezogen

Die Backwaren werden teurer – um diese Erkenntnis kommt auch Bäckermeister Roland Schulz aus Oranienburg nicht herum. „Aber auf einen Euro pro Brötchen werden wir nicht kommen“, versichert er mit Blick auf Medienberichte, die eben dies verlauten ließen. Aber: „Ein bisschen mussten auch wir die Preise erhöhen, weil im Prinzip alle Rohstoffe angezogen haben.“ Alles, was die Bäckerei von Übersee geliefert bekommen, sei „richtig teuer“ geworden. Rosinen, Mandeln, Kürbiskerne aber auch Mehl hätten preislich enorm zugelegt.

„Dazu sind die Kosten für die Logistik gestiegen. Da muss man ja derzeit nur mal an den Tankstellen schauen.“ Bisher habe man immer versucht, die Kostensteigerungen nicht auf die Kunden umzulegen. „Aber jetzt geht es einfach nicht mehr anders, wir müssen es einfach machen.“ Bäckermeister Roland Schulz musste fast seine gesamte Produktpalette um rund zehn Prozent teurer machen. „Und die Energiepreise rechnet man auch erst am Jahresende ab. Da ist sicher noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht.“

Brötchenpreise erst im Frühjahr angehoben

„Ich erhöhe die Preise für Brot und Brötchen nicht“, sagt Fred Plessow. Der Bäckermeister aus Teschendorf findet es überhaupt nicht gut, was da gegenwärtig auf vielen Ebenen der Gesellschaft passiert. Alle würden über Einnahmerückgänge und steigende Kosten klagen und sich die Verluste von den Bürgerinnen und Bürgern bezahlen lassen. „Das kommt ganz sicher wie ein Bumerang zurück“, ist sich der Obermeister der Bäcker- und Konditoren-Innung Oberhavels sicher.

Fred Plessow will die Preise nicht erhöhen. Quelle: Enrico Kugler

Irgendwann seien die Leute nicht mehr in der Lage, noch tiefer ins Portmonee zu greifen. Die Brötchenpreise seien doch erst im Frühjahr erhöht worden. Auch wenn 100 Kilogramm Mehl statt 34 Euro jetzt 39,50 Euro kosten und der Kilopreis für Butter von 5,80 Euro auf rund zehn Euro geklettert ist, wolle er, so Fred Plessow die Schrippe weiter für 25 Cent, den Knüppel für 30 Cent und das Körnerbrötchen für 50 Cent verkaufen. Und möge bitte niemand glauben, dass er jetzt womöglich die Butter durch Margarine ersetze.

Landbäckerei Janke muss hohe Spritkosten bewältigen

Seine Kundschaft könne sich darauf verlassen, dass es sich bei Keksen, die so gerne gekauft werden, weiterhin um Butterkekse handelt. „Das schmecken doch die Leute auch“, warnt der Innungs-Obermeister jeden, der jetzt womöglich auf Kosten der Qualität sparen will. Da verzichte er lieber auf die eine oder andere angedachte Investition oder das Vorhaben, sich womöglich zu vergrößern oder zu expandieren. Solche Gedanken, die er sicher auch mal gehabt habe, stünden inzwischen längst nicht mehr zu Debatte.

Auf höhere Brötchenpreise müssen sich dagegen wohl die Kunden der Landbäckerei Janke in Zukunft einstellen. Das Unternehmen aus Flecken Zechlin, das gerade seine neu gebaute Filiale in Gransee eröffnet hat, muss die frisch hergestellten Ware auf insgesamt 23 Filialen, darunter zum Beispiel in Gransee, Zehdenick oder Liebenwalde verteilen und verfährt dabei natürlich eine ganze Menge Sprit, dessen Preis in jüngster Vergangenheit explodiert ist.

Dazu kommen die steigenden Kosten für Energie und Rohstoffe. „Das alles könnte uns in absehbarer Zeit dazu zwingen, mit den Preisen für Backwaren anzuziehen, sagte Marzena von Berswordt Wallrabe, Lebensgefährtin von Geschäftsführer Norbert Janke. Diese Erhöhung werde aber auf jeden Fall moderat ausfallen und nicht zu Lasten der Qualität gehen, die die Kundschaft gewöhnt ist.

