Preisverdächtig: Landkreis Oberhavel lobt Wanderpokale für Bestleistungen im Sport aus

Oberhavel

Herausragende Leistungen von Sportvereinen, Sportabteilungen sowie Einzelpersonen möchte der Landkreis Oberhavel auch in diesem Jahr würdigen – und lobt dafür drei Sport-Ehrenpokale aus. Sie werden für die Kinder- und Jugendsportabteilung sowie für die Sportabteilung des Jahres und für besondere Verdienste im Sportgeschehen vergeben.

Landkreis-Dezernent Matthias Rink. Quelle: Landkreis Oberhavel

„Der Sport in Oberhavel und die Arbeit in den Vereinen waren in den vergangenen Monaten von großen Einschränkungen geprägt. Die anhaltende Coronapandemie hat den Trainings- und Wettkampfbetrieb sowie das Vereinsleben weitgehend zum Stillstand gebracht. Das hat nicht zuletzt Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen in Oberhavel“, sagt Matthias Rink, der für die Sportförderung zuständige Dezernent für Service, Finanzen und Digitalisierung des Landkreises Oberhavel. „Ich bin deshalb sehr froh, dass Sport nun wieder weitgehend uneingeschränkt möglich ist. Unsere Sportvereine haben die vergangenen Wochen bereits intensiv genutzt und ihre sportlichen Angebote im Kreis gestartet. Diese engagierte, ehrenamtliche Arbeit würdigen wir gern und vergeben deshalb auch in diesem Jahr mit Freude die Ehrenpokale für Bestleistungen im sportlichen Bereich in Oberhavel.“

Auszeichnungen in drei Kategorien

Vergeben werden drei Auszeichnungen: Den Ehrenpokal des Landrates erhält die Kinder- und Jugendsportabteilung des Jahres. Der Pokal würdigt das Engagement und die Leistungen im Sportverein im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit. Grundlage der Bewertung sind daher neben einer Kurzbeschreibung des Vorschlages insbesondere die Erfolge der Kinder und Jugendlichen des Vereins bei regionalen und überregionalen Veranstaltungen oder Wettkämpfen beziehungsweise weiteren zu würdigenden Aktivitäten oder Initiativen.

Den Ehrenpokal des Landrates für die Kinder- und Jugendsportabteilung des Jahres 2020 ging an die Nachwuchsabteilung des Hennigsdorfer Ringervereins. Landrat Ludger Weskamp (l.) überreichte den Pokal an Norman Brennert vom HRV. Quelle: Marco Paetzel

Der Ehrenpokal des Kreistagsvorsitzenden wird an die Sportabteilung des Jahres vergeben. Gewürdigt werden herausragende Leistungen einer Sportabteilung. Die Kurzbeschreibung des Vorschlages sollte insbesondere die Platzierungen in den verschiedenen Altersklassen bei Kreis- und Landesmeisterschaften sowie sonstige besondere Initiativen enthalten. Der Ehrenpokal des Dezernenten für Service, Finanzen und Digitalisierung wird für besondere Verdienste im Sportgeschehen verliehen. Gewürdigt werden besondere Leistungen von Vereinen sowie von einzelnen Sportlerinnen und Sportlern im Bereich der Sportsozialen Integration, der Förderung von Benachteiligten oder in den Bereichen Teamgeist und Fair Play. Gewürdigt werden kann ebenso außergewöhnliches Verhalten abseits des Wettkampfgeschehens, etwa durch Aktionen mit präventiver Wirkung. In dieser Kategorie können auch Einzelpersonen geehrt werden.

Anmeldeschluss ist der 1. Oktober

Vorschläge für alle drei Ehrenpokale können von Kommunen, Fachverbänden oder Einzelpersonen eingereicht werden. Auch Eigenbewerbungen sind möglich. Die Pokale sind mit einem Preisgeld in Höhe von je 250 Euro dotiert. Hauptberuflich oder hauptamtlich geführte Projekte, Initiativen und Aktivitäten können nicht berücksichtigt werden. Die Bewerbungen können – immer mit einer inhaltlichen Begründung – bis zum 1. Oktober 2021 an den Landkreis Oberhavel, Dezernat IV – Service, Finanzen und Digitalisierung, Stabsstelle Weiterbildung, Kultur und Sport in der Adolf-Dechert-Straße 1 in 16515 Oranienburg gerichtet werden. Nachfragen beantwortet der Landkreis Oberhavel gern unter der Telefonnummer 03301 601 5687.

