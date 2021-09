Preisverleihung in Oberhavel – Nr. 5 war der Star des Abends – dies sind die weiteren Gewinner

Oranienburg

Die Schüler des Strittmatter-Gymnasiums sind sichtlich nervös. Etwas hinter ihnen auf der Bühne des Oranienburger Oranienwerks steht anlässlich der Übergabe des Oberhaveler Innovationsförderpreises der eigentliche Star des Abends. Mit dem Kommando J.A.R.V.I.S. wird der gleichnamige Roboter zum Leben erweckt.

Kreissprecherin Constanze Gatzke und Landrat Ludger Weskamp moderierten die Preisverleihung. Quelle: Robert Roeske

„Wir haben in unserem Robo-Club überlegt, welches Projekt wir in Angriff nehmen wollen und uns dabei von dem amerikanischen Kinofilm ’Nr. 5 lebt’ leiten lassen“, sagt ein Schüler der Informatik-AG des Gymnasiums. „Der Name J.A.R.V.I.S. entstammt den Ironman-Filmen und steht als Synonym für die künstliche Intelligenz.

Würdigung des freiwilligen Einsatzes ist wichtiges Anliegen

In einer feierlichen Zeremonie sind am Freitag die diesjährigen Preisträger des Barbara Zürner Umweltschutzpreises sowie des Kulturförder- und des Innovationsförderpreises ausgezeichnet worden. Vor 65 Gästen erhielten die Gewinner ihre Urkunden aus den Händen von Landrat Ludger Weskamp.

Johann Brüning, Wendy Brüning und Sohn Franz nahmen den Preis für die Grüneberger Streuobstwiese entgegen. Quelle: Robert Roeske

„Die durch den Landkreis Oberhavel Ausgezeichneten machen ein ums andere Mal das große Engagement der Menschen in und für unseren Landkreis deutlich. Sie stehen eindrucksvoll dafür, wie die Gesellschaft und Gemeinschaft in unserer Region positiv gestaltet werden kann“, sagte Landrat Ludger Weskamp und ergänzte: „Diesen freiwilligen Einsatz öffentlich zu würdigen, ist dem Landkreis Oberhavel seit jeher ein wichtiges Anliegen. Allen freiwillig Engagierten – ob im Sport, in der Kirche, Kultur, Feuerwehr, in der Kommunalpolitik oder an anderer Stelle – sage ich ganz herzlich Dankeschön!“

Mit ansteckender Begeisterung engagiert sich Martina Wagner für den Naturschutz in Oberhavel

Für ihr Engagement im Naturschutz wurden Martina Wagner aus Birkenwerder sowie das Streuobstwiesenprojekt „Stark wie ein Baum!“ der Stiftung Hof Grüneberg mit dem Barbara Zürner Umweltschutzpreis 2021 ausgezeichnet.

Mit dem Umweltschutzpreis geehrt: Martina Wagner. Quelle: Robert Roesle

Der Verein „Vielfalt für das Stolper Feld“ hat Preisträgerin Martina Wagner für den Umweltschutzpreis vorgeschlagen. Die Biologin mit Schwerpunkt Vegetationskunde, Ökologie und Schutzgebietsmanagement arbeitet bei der Obersten Naturschutzbehörde Berlin. In ihrer Freizeit engagiert sie sich seit mehr als 20 Jahren aus Überzeugung und mit ansteckender Begeisterung in Naturschutz-, Landschaftspflege- und Landschaftsplanungsprojekten in Brandenburg – mit dem Schwerpunkt in ihrer Heimat Oberhavel.

Eine der größten Streuobstwiesen Brandenburgs

Ausgezeichnet wurde auch die Stiftung Hof Grüneberg: Auf einer 5,6 Hektar großen Grünlandfläche des landwirtschaftlichen Betriebs Hof Grüneberg entstand im Oktober 2019 am Rande des Liebenberger Bruchs im europäischen Vogelschutzgebiet Natura 2000 eine der größten zusammenhängenden Streuobstwiesen Brandenburgs. Insgesamt wurden dort 531 Obstbäume gepflanzt.

Roboter selbst gebaut und programmiert

Den Gewinn des Innovationsförderpreises Oberhavel hat sich nach 2019 erneut das Team des RTC – Roboter-Technik-Clubs Gransee gesichert. Die Jury zeigte sich vor allem von der enormen Weiterentwicklung und Komplexität des neuen Roboter-Modells Nr. 5 begeistert.

Den Roboter haben die Schüler des Granseer Strittmatter-Gymnasiums Angelina Herbig, Philipe Herkt, Lucas Blank, Marc Lüdke, Jonas Thein und Max Eschenburg zusammen mit ihrem Informatik-Lehrer und AG-Betreuer Jens Richter-Mendau selbst gebaut und programmiert. Er bewegt sich autonom auf Rädern und ist sprach- und bildgesteuert.

AG „Carpe Diem“ hat unterschiedlichste Projekte angeschoben

Über den diesjährigen Kulturförderpreis für langjährige Arbeit auf kulturpädagogischem Gebiet in den Sparten Bildende Kunst, Musik, Literatur, Darstellende Kunst und Soziokultur können sich ebenfalls die Mitglieder einer Arbeitsgemeinschaft des Granseer Strittmatter-Gymnasiums freuen: die AG für Literatur „Carpe Diem“.

Den Kulturförderpreis erhielt die AG „Carpe Diem“ des Strittmatter-Gymnasiums Gransee. Quelle: Robert Roeske

Schon seit ihrer Gründung im Jahr 2005 haben sich die Mitglieder für unterschiedlichste Projekte engagiert. Dazu zählen die Organisation und die Durchführung der Langen Nacht des Lesens oder von Poetry-Slam-Veranstaltungen ebenso wie von Lesungen für Senioren und für den Blindenverein.

Von Knut Hagedorn