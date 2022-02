Oberhavel

In mehreren Städten in Oberhavel finden derzeit Demonstrationen gegen eine Impfpflicht statt. Auch in der Bundespolitik wird darüber diskutiert.

Zwei Leute aus Oberhavel erzählen, warum sie für das Impfen sind oder warum sie es nicht machen.

Merlin Struck befürwortet die Impfpflicht

Dass er sich impfen lässt, habe nie außer Frage gestanden. Am 8. Januar 2021 hat Merlin Struck seine erste Impfung bekommen. „Danach ging es mir anderthalb Tage ein bisschen schlecht, so als würde ich krank werden“, erzählt der Notfallsanitäter aus Bötzow. Bei der zweiten Impfung habe er dagegen kaum noch was gespürt. Bereits im September des vergangenen Jahres bekam er seinen Booster. „Da ging es mir ganz ähnlich wie beim ersten Mal“, erzählt er.

Und er würde sich auch ein viertes Mal impfen lassen, wenn es nötig sein sollte. Angesichts der momentan grassierenden Omikron-Coronavariante würde er dann auch einen entsprechend überarbeiteten Impfstoff in Anspruch nehmen.

Merlin Struck aus Bötzow. Quelle: Robert Tiesler

In seinem näheren Umfeld komme es relativ selten vor, dass sich jemand komplett gegen die Wissenschaft stelle, erzählt er. „Und auf der Arbeit sehe ich mich nicht in der Position, um die Leute zu belehren, weil es nicht meine Aufgabe ist und ich da keinen nennenswerten Einfluss habe.“ Werde er auf der Arbeit jedoch auf die Impfthematik angesprochen, werde er sie aber „mit der gebotenen Professionalität“ erklären.

Er habe aber schon festgestellt, dass die Menschen im direkten Austausch weniger aggressiv und wissenschaftsfeindlich seien als zum Beispiel in den sozialen Netzwerken im Internet. „Das Internet hat den Fluch der Anonymität. Es verleitet dazu, ungeprüft waghalsige Positionen in die Welt zu posaunen. Die Leute mit der geringsten Ahnung vom Thema fühlen sich meist am sichersten.“

Es gebe „kein rationales Gegenargument“ die Impfung zu umgehen. Es handele sich immer nur um eine Liste von Vorurteilen. Eine Impfung sei von Vorteil für einen selbst, das Umfeld und die Gesellschaft, weil man sich seltener anstecke und weniger deutlich oder weniger oft schwer krank werde. Selbst wenn es trotz Impfung zur Infektion komme, wie es bei der Omikron-Variante momentan sehr oft der Fall sei: „Ich stecke mein Umfeld weniger an. Man hat dann eine reduzierte Virenlast. In letzter Konsequenz landet man deutlich seltener auf der Intensivstation.“ Das sei auch wichtig für Leute, die nicht wegen des Coronavirus ins Krankenhaus müssten – sondern weil sie herzkrank sind oder einen Unfall hatten. „Und dann ist unter Umständen kein Intensivbett mehr vorrätig.“

Und wie sieht es mit Menschen aus, die sich nicht impfen lassen können? „Es gibt eine ganze Handvoll an Ausschlusskriterien beim Impfen, Allergien oder andere Medikamente oder bestimmte Krankheitsbilder.“ Ansonsten gebe es seines Erachtens aber keinen Grund dagegen.

Was eine Impfpflicht angeht, über die momentan diskutiert wird, sagt er: „Grundsätzlich befürworte ich die Herangehensweise im Gesundheitswesen.“ Allerdings gebe es Kollegen, die sagen, warum es nur sie treffe. Er frage sich aber auch, ob die Person aus dem Gesundheitswesen, die die Impfung nicht haben wolle, den richtigen Job gewählt habe. Bei der allgemeinen Impfpflicht sei er „eher Befürworter. Das würde Klarheit schaffen für alle.“ Es gebe ja jetzt schon eine Impfpflicht gegen Masern.

Eine mögliche Spaltung der Gesellschaft sieht er als schwieriges Thema. „Es ist eine kleine Minderheit, die sich in vielen Fragen vom Großteil abspaltet, die von der Solidargemeinschaft wenig hält.“ Sie werde zum Teil radikal und werde durch die sozialen Netzwerke mitunter größer dargestellt als sie sei. Die Spaltung erfolge durch die, die mit der Gesellschaft als Ganzes „so oder so nichts am Hut haben“. Das sei bedauerlich, aber das müsse der Großteil der Gesellschaft aushalten. Zum Erwachsensein gehöre auch, eine Entscheidung zu treffen und mit der Konsequenz zu leben. „Sich das bewusst zu machen, steht jedem frei.“

Silke Martens: Für die freie Entscheidung

In diesen Tagen gehen Tausende Menschen im Landkreis auf die Straße. Auch Silke Martens ist im Dezember mehrmals durch die Oranienburger Innenstadt gezogen. Dabei sei die 50-Jährige nicht einmal Impfgegnerin. „Die üblichen Impfungen gegen Mumps, Masern, Röteln, Tetanus oder Hepatitis habe ich alle. Da achte ich drauf und bin schon wegen meines Berufs immer hinterher“, sagt die Oranienburgerin, die in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung ihr Geld verdient. Die Corona-Impfung allerdings lehnt sie ab, genau wie ihre Familie. Erst sei AstraZeneca nicht mehr verwendet worden, dann seien Kreuzimpfungen empfohlen worden. „Das hat mich alles zum Zweifeln gebracht. Die Datenlage ist für mich auch heute nicht eindeutig“, sagt Silke Martens. Ein Mediziner in der Verwandtschaft habe ihr geraten, bei den mRNA-Impfstoffen vorsichtig zu sein, weil die Zeitspanne der Datenerhebung zu gering sei – trotz der großen Masse an Daten. Zudem hätten Bekannte nach der Impfung mitunter zwei Tage mit Schüttelfrost im Bett gelegen – was allerdings eine für Coronaimpfungen keine ungewöhnliche Reaktion ist. Silke Martens weiß, dass sie mit ihrer Meinung gegen den Mainstream schwimmt.

Denn Autoritäten wie das Paul-Ehrlich-Institut und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sehen keine Alternative zur Corona-Impfung. Eine Impfung, so die einhellige Meinung, birgt in den allermeisten Fällen weniger Risiken als die Corona-Infektion. Silke Martens hingegen sagt, man brauche die Toleranz, zu sagen, der eine kann sich impfen lassen – und der andere muss nicht. „Sonst führt das zu einer Spaltung unserer Gesellschaft.“

Silke Martens lässt sich nicht impfen. Quelle: Emma Das Foto Studio

Was die Demos gegen die Coronamaßmahnen angeht, so seien sie immer gut organisiert. Den Vorwurf, dass sie von rechts unterwandert seien, kann sie nicht teilen. „Die Organisatoren bringen vor und nach den Veranstaltungen klar zum Ausdruck, dass sei eine parteilose Bürgerbewegung sind.“ Wenn Parteien dort Flyer oder Gedankengut verbreiten, sollten Teilnehmer das den Ordnern melden. Es seien auch viele Familien mit Kindern vor Ort sowie ein Querschnitt der Gesellschaft – Sicherheitsbedenken hat Silke Martens keine. Die Oranienburgerin betont auch, dass sie keine Corona-Leugnerin sei. Zuletzt war sie mit Corona eine Woche in Isolation, es sei aber nur wie ein leichter Schnupfen gewesen. „Ich kenne aber auch welche, die haben zwei Tage mit Fieber im Bett gelegen. Und es wird auch Leute mit Vorerkrankungen geben, die einen schwereren Verlauf hatten. Das ist gar nicht abzustreiten.“ Was Verschwörungstheorien à la Attila Hildmann angeht, so sieht sie sich nicht als Anhängerin. „Das blockiert einen nur. Diese Theorien will ich für mich nicht bewerten.“ Beim Masketragen brauche es eine Verhältnismäßigkeit. Silke Martens etwa will sie auch nach Corona in ihrem Job in der Einrichtung für behinderte Menschen weitertragen. „Wenn man jemanden duscht oder ihm die Zähne putzt, schützt man sich und den anderen.“

Ab Mitte März tritt auch für Silke Martens und ihre Tochter als Azubine die einrichtungsbezogenen Impfpflicht in Kraft. „Ich werde mich trotzdem nicht impfen lassen. Ich habe aber erstmal einen Genesenenschein.“ Silke Martens sieht Engpässe im Gesundheits- oder Pflegebereich auf die Einrichtungen zukommen, wenn die Impfpflicht kommen sollte. Menschen würden damit ihrer Existenzgrundlage beraubt. „Ich würde aber dennoch keinem raten, sich einen gefälschten Impfpass anzuschaffen. Man sollte zu seiner Entscheidung stehen.“ Ein Totimpfstoff könne für einige eine Alternative sein. Insgesamt wünscht sich Silke Martens, dass die Gesellschaft zu mehr Normalität zurückkehrt. „Es ist in Familien und bei Freunden zu viel Streit gekommen. Das kann keiner wollen.“ Ohne Toleranz komme eine Gesellschaft nicht mehr vom Fleck.

Von Robert Tiesler