Probealarm für Warnmittel: Oberhavel macht mit!

Oberhavel

Erstmals findet am Donnerstag, 10. September 2020, der bundesweite Warntag statt. Am gemeinsamen Aktionstag von Bund und Ländern, den auch der Landkreis Oberhavel unterstützt, werden in ganz Deutschland sämtliche Warnmittel erprobt. Pünktlich um 11 Uhr werden zeitgleich in den Landkreisen und den Kommunen in allen Bundesländern mit einem Probealarm die Warnmittel wie beispielsweise Sirenen ausgelöst. So auch im Landkreis Oberhavel.

Bevölkerung zum Thema Warnung sensibilisieren

Der bundesweite Warntag und die Probewarnung haben zum Ziel, für das Thema Warnung der Bevölkerung zu sensibilisieren, Funktion und Ablauf der Warnung besser verständlich zu machen und auf die verfügbaren Warnmittel aufmerksam zu machen. Das können beispielsweise Sirenen, Warn-Apps oder digitale Werbeflächen sein. Der bundesweite Warntag will dazu beitragen, Wissen um die Warnung in Notlagen zu erhöhen und damit die Selbstschutzfähigkeit zu unterstützen.

Warntag soll zur Tradition werden

Bund und Länder bereiten den bundesweiten Warntag in Abstimmung mit kommunalen Vertreterinnen und Vertretern gemeinsam vor. Zuständig sind auf Bundesebene das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), auf der Ebene der Länder die jeweiligen Innenministerien und im Landkreis Oberhavel der Bereich Katastrophenschutz der Kreisbehörde. Der Warntag soll künftig jährlich immer am zweiten Donnerstag im September durchgeführt werden. Neben der Aktivierung der kostenlosen Warnapps, zum Beispiel „NINA“, werden die etwa 100 im Landkreis Oberhavel existierenden Sirenen aktiviert werden. Aktiviert wird das Signal „ Probealarm“ von der Integrierten Regionalleitstelle Nord Ost. Die Sirenen können von dort per Digitalfunk angesteuert werden. Nähere Informationen zum Warntag sind zu finden unter: www.warnung-der-bevoelkerung.de

Von MAZonline