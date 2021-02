Protest per Lichtschalter: Friseure kämpfen im Lockdown ums Überleben

Oberhavel

Die Haare sind frisch gewaschen und nass, die Friseurin beginnt, den Kopf zu massieren. Sie fragt, ob der Kunde einen Kaffee möchte. Dann nimmt sie die Haarschneidemaschine in die Hand und beginnt dem Kunden die lange Mähne auf dem Kopf zu schneiden. Unterdessen unterhalten sich Friseurin und Kundin über nette Smalltalk-Themen. Doch seit Beginn des Lockdowns ist dies nicht mehr möglich. Die Friseursalons mussten schließen. Zu groß sei die Infektionsgefahr, trotz Hygienekonzepten zum Schutz der Kunden und Friseure.

Nun aber hat der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks die rund 80 000 Friseur-Inhaber zum Protest aufgerufen. Titel: „Licht an, bevor es ganz ausgeht!“ Von Sonntag bis Montag sollten die Friseure das Licht in ihren Läden anlassen. Die Aktion soll das Bewusstsein auf die prekäre finanzielle Situation der Friseure lenken. Seit mittlerweile sechs Wochen können sie keinen Umsatz mehr machen. „Uns steht das Wasser bis zum Hals – wir brauchen endlich schnelle und umfassende Hilfe vom Staat“, beklagt Harald Esser, Präsident des Zentralverbandes.

Auch in Oberhavel beteiligen sich Friseure

Und auch in Oberhavel drückten einige Inhaber ihren Protest aus. „Wir wollten mit der Aktion auf die prekäre Situation der Friseursalons aufmerksam machen“, sagt Jörg Carda, Geschäftsführer von „Monique Müller Friseure“. In Oranienburg und Hennigsdorf führt er mit seiner Geschäftspartnerin jeweils einen Laden. Vor allem die Perspektivlosigkeit würde Unsicherheit auslösen. „Es fehlt das Ziel, wir wissen nicht, wann wir wieder öffnen dürfen“, sagt Jörg Carda. Auch deshalb blieb von Sonntag auf Montag in beiden Läden das Licht an.

Verständnis habe er für die Maßnahmen, „doch haben wir auch viel Geld in umfangreiche Hygienekonzepte investiert.“ Jeder Kunde würde quasi in einer eigenen „Lounge“, umgeben von Glasscheiben, mit dem Friseur alleine sitzen. Und vieles, was aktuell zu haben müsse, könne man kompensieren. „Fußball kann ich statt im Stadion im Fernsehen schauen, statt ins Restaurant zu gehen, kann ich etwas bestellen. Wenn aber Friseure zu haben, kann ich das nicht kompensieren“, sagt Jörg Carda. Irgendwann fühle man sich mit zu langen Haaren einfach nicht mehr wohl.

Auch Janette Budtke aus Borgsdorf beteiligte sich an der Aktion. Quelle: Janette Budtke

Auch Bartholomäus Raschke beteiligte sich mit seinem „Salon Bartholomé in Vehlefanz an der Aktion. „Wir wollen so mehr Aufmerksamkeit erzeugen, dass unsere Branche in der Krise mehr Achtung bekommt.“ Von den 18 Mitarbeitenden seien fünf in Kurzarbeit. Wann es weitergehe, sei unklar – und das sei das größte Problem. „Momentan ist eine Terminvergabe schwierig“, so Bartholomäus Raschke. Zwar stehe er zu den aktuellen Maßnahmen, „aber wir brauchen eine Zukunft und ein Öffnungsdatum.“ Immerhin habe er Festkosten von monatlichen 30 000 Euro. Das gehe durchaus an die Substanz.

Einige können schon jetzt kaum noch ihre Miete zahlen

Friseurmeisterin Janette Budtke aus Borgsdorf hat sich auch an der Aktion beteiligt. „Obwohl ich unter dem §9 der Eindämmungsverordnung vom 15. Dezember noch teilweise arbeiten darf, steht allen Kollegen, die von der Schließung betroffen sind, das Wasser bis zum Hals“, sagt sie und befürchtet das Schlimmste: „Einige Friseurgeschäfte werden den zweiten Lockdown wohl nicht überleben.“ Sie findet es wichtig, auf die Probleme aufmerksam zu machen, denn die Friseure könnten ausgezeichnete Hygienekonzepte vorweisen. „Wir gehören der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) an und trotzdem wurden Friseure ein zweites Mal geschlossen.“ Selbst in Arztpraxen sei kaum mehr Hygiene möglich und im Supermarkt sei die mögliche Ansteckungsgefahr deutlich höher. Sie habe noch nicht gesehen, dass die Griffe der Einkaufswagen nach jedem Kunden gereinigt würden. Wenn sich alle an die Regeln halten, könne trotz eines Neustarts der Geschäfte eine weitere Krankheitswelle vermieden werden, ist Janette Budtke überzeugt.

Denn Fakt sei: „Einige können ihre Miete und laufenden Kosten schon jetzt nicht mehr zahlen.“ Förderungen gäbe es zwar, aber aus den Dezemberhilfen würden Friseure rausfallen. Zudem sei das Antragsverfahren alles andere als unbürokratisch und einfach. Und das betreffe ja nicht nur die Friseure, sondern zahlreiche andere Selbstständige. „Ich fühle mit jedem mit, der durch das Verbot, sein Geschäft zu öffnen, seine Existenzgrundlage verloren hat“, sagt Janette Budtke. Deshalb begrüße sie die Initiative des Hohen Neuendorfer Bürgermeisters Steffen Apelt. Der habe örtliche Unternehmer angeschrieben und das Gespräch via Internet angeboten. So wolle er in Erfahrung bringen, wie die Situation für örtliche Unternehmen ist und welche Bedarfe es gegenüber der Stadt gibt. „Darauf habe ich sehr gerne geantwortet und fand es aus unternehmerischer Sicht großartig, dass er sich dafür einsetzt.“

Nicht alle Salons beteiligten sich an der Aktion

Vor herausfordernden Wochen und Monaten steht auch Dirk Herzog, der unter anderem den Salon „Hair Concept“ in der Oranienburger Schulstraße betreibt. „Wie soll ich es ausdrücken, bescheiden ist fast noch geprahlt. Der Lockdown trifft vor allem unsere Branche sehr hart, zumal bereits im Vorjahr das Oster- und Weihnachtsgeschäft wegfiel.“An der Aktion am Sonntag beteiligte sich Herzog nicht, allerdings aus nachvollziehbarem Grund. „Wir hätten einfach für jeden Salon Mitarbeiter abstellen müssen, das ging leider nicht. Aber wir beteiligen uns an Plakataktionen, bringen dafür in den kommenden Tagen Plakate in den Filarien an.“ Nach sechs Wochen Schließung im Vorjahr und nun abermals acht Wochen kein Umsatz sieht Dirk Herzog schwere Zeiten für das Friseurhandwerk bevorstehen: „Uns steht das Wasser bis zum Hals, zumal wir auch noch keine sogenannte Dezemberhilfe erhalten haben. Wir hoffen, die kommt bald, sonst muss man nichts mehr auszahlen.“

Danielle Radnick, Friseurmeisterin aus Leegebruch, hatte von der Aktion nichts mitbekommen. „Ich hätte mich aber auch nicht daran beteiligt“, sagt sie. Das bringe ihr am Ende auch nichts zu Essen. „Dann muss ich nur noch mehr Strom bezahlen.“ Auch für sie steht aktuell die Selbstständigkeit auf der Kippe, Überbrückungshilfen hat sie noch nicht bekommen. „Die kommen wohl erst dann, wenn wir wieder arbeiten dürfen, aber dann ist es für viele von uns zu spät“, sagt sie resigniert. Aktuell unterstützt sie ihre Familie bei der Aufrechterhaltung ihres Gewerbes. „Geht das länger als April, kann ich auch nicht mehr weitermachen.“

