Der Fahrgastverband Pro Bahn übt massive Kritik an der Niederbarnimer Eisenbahn (NEB), die unter anderem die Regionalbahn 54 zwischen Rheinsberg ( Ostprignitz-Ruppin) und Löwenberg (Overhavel) und Berlin ( Lichtenberg/Gesundbrunnen) betreibt. Am vergangenen Wochenende, so die Darstellung von Pro Bahn, stellte die NEB den Betrieb zwischen Rheinsberg und Löwenberg am Samstagnachmittag für den Rest des Tages und für Sonntagnachmittag ein – und zwar ohne Vorwarnung.

Das sei kein Einzelfall, kritisiert der Pro-Bahn-Landesverband Berlin/ Brandenburg. „Immer wieder lässt die NEB „aus betrieblichen Gründen“ Züge ausfallen, mitunter mehrere hintereinander“, sagt der Landesvorsitzende Peter Cornelius. Er rügt auch die mangelhafte Information der Fahrgäste: „Weder in Rheinsberg noch in Lindow oder Herzberg gibt es auf den Bahnhöfen Personal oder elektronische Anzeigetafeln“. Immerhin hängten NEB-Mitarbeiter am Samstag einen handgeschriebenen Zettel an die Fahrkartenautomaten.

Pro Bahn ist auch mit dem regulären Fahrplan der RB 54 unzufrieden. Der erste Zug verlässt Rheinsberg erst um 9.27 Uhr – und endet zudem bereits in Löwenberg. „Da ist für Arbeitnehmer viel zu spät und als Umsteigeverbindung auch nicht sehr attraktiv“, sagt Cornelius. „Wer sich so einen Fahrplan ausdenkt, zwingt die Menschen geradezu ins Auto.“

Der RB 54 fährt viermal pro Tag und Richtung zwischen Rheinsberg und Löwenberg. Je eine Fahrt täglich geht von Rheinsberg via Löwenberg bis Berlin-Lichtenberg beziehungsweise Gesundbrunnen.

Von MAZonline/tk