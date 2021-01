RB55 ist schlechteste Bahnlinie in Brandenburg – RE6 auf Platz 2

Oberhavel

Der Prignitz-Express gehört zu den schlechtesten Regionalbahnlinien im Land Brandenburg. Im Qualitätsranking des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB) liegt die Strecke des RE 6 ganz hinten. Sie erreicht gerade einmal Platz 41 von 42 Bahnlinien.

Schlechter schneidet nur noch die Regionalbahnlinie RB 55 von Kremmen nach Hennigsdorf ab, die aber im Prinzip mit denselben Triebwagen auf einem Teil der RE 6-Strecke fährt. Das geht aus dem Qualitätsbericht des VBB für November hervor. Neuere Daten wurden noch nicht veröffentlicht.

Die Einschätzung des VBB ist nicht überraschend. Noch im Frühjahr lag der Prignitz-Express im Mittelfeld der bewerteten 42 Bahnlinien. Seit dem Sommer fällt er im monatlichen Qualitätsindex aber immer wieder zurück.

Dabei sind die Fahrgäste offenbar noch ganz zufrieden. Sie bewerten das Angebot im Schnitt mit Note 2,01 von 6 und damit als „gut“. Minuspunkte gab es zuletzt unter anderem für den Zustand des Schienennetzes und den Fahrzeitverlust.

Das dürfte auch daran liegen, dass die Bahn am Seedamm in Neuruppin länger baut als erwartet. Ursprünglich sollte die neue Brücke dort im Dezember fertig werden. Inzwischen hat die Bahn das Ende des Baus um drei Monate verschoben.

Andreas Gollek, Leiter des Bereichs Anlagenplanung für Regionalnetze bei der Bahn-Tochterfirma DB Netze geht davon aus, dass das auch zu schaffen ist. „Wir liegen gut in der Zeit“, versichert er. Wegen des eher milden Winters können fast alle Arbeiten weitergehen.

Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin hatte vor zwei Wochen eine Studie vorgestellt, wie sich das Angebot beim Prignitz-Express noch deutlich verbessern ließe. Demnach wäre es möglich, in einigen Jahren elektrische Züge einzusetzen statt der bisherigen Dieseltriebwagen. Allerdings wären dazu Millioneninvestitionen nötig. Unklar ist, wer das bezahlen soll. Andreas Gollek hält einen Umbau der Strecke für Elektroantrieb auf Kosten der Bahn für ausgeschlossen. Die Kosten dafür müsste auf jeden Fall das Land tragen, sagt er. Das bestellt die Züge schließlich über den VBB bei den Eisenbahnanbietern.

Der Abgeordnete Clemens Rostock von den Bündnisgrünen wollte bei der Landtagssitzung in dieser Woche von Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) wissen, wie es um die Pläne des Lands für den RE6 steht. Beermann blieb eher vage: Wenn der Betrieb der Strecke für die Zeit 2028 bis 2048 in einigen Jahren ausgeschrieben wird, sei derzeit nicht geplant, auf Dieseltriebwagen zu bestehen, sagte er sinngemäß. Allerdings sei es derzeit auch nicht ausgeschlossen, dass nach 2028 weiter Dieselzüge für den Prignitz-Express fahren.

Die Studie im Auftrag des Landkreises Ostprignitz-Ruppin samt vom Büro Innoverse, zu dem unter anderem Hans Leister gehört. Er war den 90er-Jahren Beauftragter der Bahn für Berlin und Brandenburg. In dieser Funktion war er auch am Umbau der Regionalexpress-Linie 6 in den 90er-Jahren beteiligt.

Hans Leister geht davon aus, dass rund 23 Millionen Euro nötig wären, um elektrische Züge auf der Strecke zwischen Hennigsdorf und Neuruppin fahren zu lassen. Die Bahn erwartet deutlich höheren Kosten, so Minister Beermann.

