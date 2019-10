Am kommenden Wochenende wird am Autobahndreieck Kreuz Oranienburg eine weitere Überfliegerbrücke abgerissen. Die A10 wird dafür ab Freitagabend voll gesperrt. Nur wenige Stunden vorher geht die neu gebaute Brücke in Betrieb. Wir erklären, welche Umleitungen eingerichtet sind.