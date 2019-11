Viele glückliche Menschen fanden sich am Dienstagabend bei der Verleihung der Ehrenamtspreise des Landkreises und der Mittelbrandenburgischen Sparkasse in Oberhavels Kreistagssaal in Oranienburg. Übergeben wurden auch Fördermittelbescheide für zahlreiche Projekte, die ehrenamtlich von Vereinen in der Region umgesetzt werden.