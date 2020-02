Fünf neue Motive, aufgenommen in Oberhavel am vergangenen Wochenende, kämpfen in dieser Woche wieder um den Titel zum „Foto der Woche“. Neben kleinen großen Sängern bei Abba in Gransee haben es auch die Wettrutscher aus dem Turm und ein Zeichen für die Liebe in das Voting geschafft.