Fünf neue Motive, aufgenommen in Oberhavel am vergangenen Wochenende, kämpfen in dieser Woche wieder um den Titel zum „Foto der Woche“. Neben den „Winter-Träumen“ im Oranienburger Schlosspark sind die Volleyball-Frauen vom VSV und fünf kleine, kecke Jecken im Rennen.