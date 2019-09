Eine original Flächensperre aus dem DDR-Grenzstreifen zu Berlin-Reinickendorf erinnert an den Eichwerder Moorwiesen an die deutsche Teilung. Das Relikt aus der Mauerzeit wurde bereits 2013 vor den Bauarbeiten am Rundweg geborgen. Ein weiteres Teil soll später die Dauerausstellung im Kreismuseum Oranienburg bereichern.