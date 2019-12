Die Gefahr der Afrikanischen Schweinepest ist nach wie vor präsent und rückt auch näher an Oberhavel heran. Umso unzufriedener sind die Jäger im Landkreis mit einer elftägigen Schließzeit des Kreis-Veterinäramts am Jahresende. Denn das führt die vorgeschriebenen Kontrollen an erlegten und aufgefundenen Schweinen durch.