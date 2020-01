Oberhavel

Autofahrer, aufgepasst! Der Radarmesswagen der Polizei in Oberhavel kommt am Sonnabend, 4. Januar, auf der A10 am Autobahnkreuz Oranienburg zum Einsatz und am Sonntag, 5. Januar, auf der A10 im Baustellenbereich zwischen dem Autobahndreieck Havelland und den Autobahnkreuz Oranienburg zum Einsatz.

Von MAZonline