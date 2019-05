Beim Abfüllen und Abwiegen von offenbar Spezialbenzin mit einer Handpumpe ist es am Mittwochmorgen gegen 8.40 Uhr zu einem Brand auf einem Firmengelände in Zehlendorf gekommen. Das Feuer, das durch eine Verpuffung in einem speziellen Ansatzraum entstand, konnte schnell gelöscht werden. Ein Firmenmitarbeiter wurde leicht verletzt.