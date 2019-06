Oberhavel

Autofahrer aufgepasst! Der Blitzer der Polizei Oberhavel steht am Pfingstwochenende an allen drei Tagen auf der Autobahn (A 10). Am Sonnabend im Baustellenbereich zwischen Autobahnkreuz Oranienburg und Autobahndreieck Pankow sowie am Sonntag und Montag am Autobahnkreuz Oranienburg.

Von MAZonline