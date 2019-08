Seinen 100. Geburtstag feierte am Donnerstag Klaus-Peter Stegemann in Friedrichsthal. Charismatisch und mit einem Schalk im Nacken plauderte der Jubilar mit den zahlreichen Gästen, die sich an seinem Ehrentag bei ihm einfanden. Die Frage nach dem Geheimnis seines langen Lebens ließ der Hundertjährige indes offen.