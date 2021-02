Radeln und Reden mit Carla Kniestedt

Oberhavel

Landtagsabgeordnete Carla Kniestedt, Sprecherin für ländliche Räume, Soziales, Menschen mit Behinderungen, Gesundheit, Integration und Flucht der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, lädt ab April fünfmal zu Radtouren unter dem Motto „Radeln und Reden in der Uckermark, Oberhavel und im Barnim“ ein.

Startschuss am 24. April

Die Touren in der Uckermark, dem Barnim und dem Landkreis Oderhavel dauern jeweils vier bis fünf Stunden und beginnen jeweils am Vormittag um 10 Uhr. Zwei längere Pausen sind wichtiger Bestandteil der gemeinsamen Ausflüge: Sie geben den Teilnehmenden die Gelegenheit, bei Kaffee, belegten Broten und in lockerer Atmosphäre Fragen zu stellen, Probleme anzusprechen und untereinander ins Gespräch zu kommen. Alle Radwanderungen sind auch für weniger trainierte Mitfahrer*innen und Kinder geeignet. Den Auftakt wird am 24. April ein Ausflug in der Schorfheide machen, mit Start in Groß Schönebeck. Den Landkreis Oberhavel wird die Landtagsabgeordnete am 29. Mai 2021 besuchen.

Format besteht seit vorigem Jahr

Das Format „Radeln & Reden“ ist schon im vergangen Sommer entstanden. Im September 2020 ging Carla Kniestedt im nördlichen Barnim auf Radtour, um dort, zwischen Althüttendorf und Brodowin, auf fehlende Radwege zwischen touristischen Highlights aufmerksam zu machen. Neben dem Fokus auf die Radinfrastruktur war der Ausflug in großen Teilen von Gesprächen geprägt. „Sei es die Landespolitik, die Kommunalpolitik vor Ort oder einfach nur das Leben überhaupt – der Redebedarf unter den Teilnehmenden war enorm“, so Carla Kniestedt. Aus dieser Erfahrung heraus entwickelte sich das Format „Radeln & Reden“.

Die im Frühjahr und Sommer 2021 geplanten Touren werden an folgenden Samstagen stattfinden:

24. April 2021: Gemeinde Schorfheide

29. Mai 2021: Landkreis Oberhavel

19. Juni 2021: Unteres Odertal

21. August 2021: Naturpark Barnim

11. September 2021: Eberswalde

