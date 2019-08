Oberhavel

Insgesamt wurden durch die Polizei im Landkreis Oberhavel am Wochenende zehn Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln aus dem Verkehr gezogen. Traurige Höhepunkte waren zum einen ein 32-jähriger Radfahrer in der Poststraße in Hennigsdorf. Dieser führte sein Fahrzeug in der Nacht von Samstag zu Sonntag und pustete stattliche 3,01 Promille. Zusätzlich räumte er ein, zuvor einen Joint konsumiert zu haben.

Zum anderen kontrollierten die Kollegen in der Nacht von Freitag zu Samstag im Ackerdistelweg in Glienicke/ Nordbahn einen 21-jährigen VW-Fahrer. Bei diesem ergab der Alkotest vor Ort einen Wert von 1,16 Promille. In beiden Fällen wurden Blutproben angeordnet und durchgeführt sowie Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt. Bei dem VW-Fahrer wurde zusätzlich der Führerschein sichergestellt.

Von MAZonline