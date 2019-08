Zehdenick

Einen erheblich alkoholisierten Radfahrer zogen Polizeibeamte am Dienstagabend in Zehdenick aus dem Verkehr. Sie hatten den Mann gegen 20.10 Uhr in der Castrop-Rauxel-Allee kontrolliert, nachdem ihnen der Radler aufgrund starker Ausfallerscheinungen aufgefallen war. Ein Atemalkoholtest ergab vor Ort einen Wert von 2,59 Promille. Da sich der Mann nicht ausweisen konnte, wurde er vorerst auf die Polizeiwache nach Gransee gebracht.

Von Staatsanwaltschaft zur Fahndung ausgeschrieben

Nachdem dort seine Identität geklärt worden war, wurde in Folge eine Blutprobenentnahme veranlasst. Da der 61-Jährige keinen festen Wohnsitz aufwies, wurde er laut Polizei zur Ausnüchterung in polizeilichen Gewahrsam genommen. Wie sich überdies herausstellte, war der Mann von der Staatsanwaltschaft Neuruppin zur Aufenthaltsermittlung zur Fahndung ausgeschrieben.

