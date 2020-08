Fürstenberg

So sieht Himmelpfort also aus: Märkische Idylle, eine Klosterruine mit rustikalem Charme, das Dorf ist von drei Seen auf einer Landzunge eingekreist. Auf einer Schlemmermeile mit Restaurants und Cafés vermischen sich Ausflügler und Radtouristen, wie in der Adventszeit im Weihnachtspostamt die Briefe.

Hierher habe ich also damals in den Achtzigern, als der Weihnachtsverkauf nicht schon im September begann, meinen Wunschzettel geschickt, der mit den besten Wünschen auf die Reise ging. Ich kann mich nicht mehr an den Inhalt des Briefes erinnern, aber daran, dass es leise Zweifel gab, ob für die Adresse darauf auch wirklich ein realer Ort existiert.

Und nun, vier Jahrzehnte, nachdem mein Füllfederhalter über das Papier kritzelte, stehe ich vor dem Wunschbriefkasten des schmucken Weihnachtspostamtes in Himmelpfort. Der Weihnachtsmann hat Geschmack bewiesen bei der Wahl seiner Dependance.

Der Briefkasten am Weihnachtspostamt. Quelle: Lars Sittig

Die 34 Kilometer lange MAZ-Landpartie durch die Seenlandschaft im Norden des Landkreises Oberhavel hat in Fürstenberg begonnen, der Wasserstadt. Dem Wunschzettel von damals hinterher. Rad- statt Postweg, Sendungs-Nachverfolgung der speziellen Art. Die Route führt an der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück vorbei – auf glattem, bis auf spärlichen Anliegerverkehr autofreien Asphalt. Lediglich hier und da hebt eine Wurzel dezent den Untergrund an.

Ein Strom von Radfahrern und internationales Flair schwappt uns entgegen. Das exzellent an das Bahnnetz angebundene Fürstenberg/ Havel ist ein radtouristischer Verkehrsknotenpunkt, eine Art Drehkreuz für Fahrradtaschen: Der Fernradweg Berlin-Kopenhagen, die märkische Route 66 für Radfahrer und viele lokale Routen durchziehen die Region, ein vielmaschiges, klug sortiertes Netz.

Die Wegweiser werden von einem Schweif bunter Logos flankiert, wie die Werbetafeln eines Fußball-Bundesligisten. Am Bahnhof erklärt mir ein Einheimischer, wie ich nach Himmelpfort komme. Hinter mir warten schon die nächsten Radler und der Mann erklärt geduldig weiter, es gibt hier viele Ausflugsziele und eine Menge Radwege führen nach Fürstenberg.

Am Nachmittag brummen im Kräutergarten in Himmelpfort bei der ersten Pause Insekten statt Lastkraftwagen auf Autostraßen. Es geht nur langsam voran: Stop and go, im Tempo eines schwer beladenen Servierwagens – an jeder Ecke gibt es etwas zu besichtigen, zu essen oder zu trinken. Ich fräse mich voran, der Zeitplan wankt und kippt, zu Fall gebracht von klapperndem Besteck, Kaffee und Fischbrötchen.

Im Kräutergarten brummt und summt es. Quelle: Lars Sittig

Es entwickelt sich eine besinnliche Kaffeefahrt in die Gefilde des Weihnachtsmannes, anstatt eines zügigen Ausrittes. Er hätte nichts dagegen: Es ist ja kein Zeitfahren, sondern eine Landpartie. Es geht dann doch weiter und hinter der schönen Badestelle am Moderfitzsee stellt sich eine gewisse Gleichgültigkeit ein: Es ist eigentlich egal, wo es hier hingeht, Hauptsache weiter auf diesem herrlichen Weg. Warum nicht einfach bis Kopenhagen durchfahren?

Auf der Strecke nach Lychen wird der Weg von einer Draisinenstrecke, einer Blaubeerkolonie und von Ferienparks begleitet, und weil es so schön ist, gibt es einige Urlaubsdomizile und Autokennzeichen aus allen Teilen der Republik.

Ein Kölner erklärt im rheinischen Idiom, dass es ihm sehr gut gefällt. Die Sonne scheint, der Sommer lacht, wo der Fahrradlenker steht, ist der Mittelpunkt der Welt, die Tour klappt reibungslos: Mir fällt das kölsche Sprichwort „Et hätt noch immer jot jejange“ ein.

Ruinen an der Strecke. Quelle: Lars Sittig

Nach gut 15 Kilometern endet die Radtrasse, die Route führt nun über ruhige Nebenstraßen und durch schöne Dörfer. Vorbei an Kirchenruinen in Retzow und Altthymen, beide Gebäude wurden in unterschiedlichen Kriegen beschädigt.

Der Feldsteinbau in Retzow wurde 1440 bei der Eroberung von Lychen zerstört, in Altthymen durchschlug „1945 eine einzige russische Granate das Kirchendach und leitete den unaufhaltsamen Verfall des Hauptraumes ein“, heißt es auf der örtlichen Homepage.

Kurz vor Dabelow, wo sich eine Wiese bis zum Horizont spannt und die hügelige Landschaft bereits nach Uckermark aussieht, wird die nächste Radtour-W-Frage auf der Checkliste (Wald? Wasser? Weite?) abgehakt.

Wasserfans finden hier jede Menge Möglichkeiten, sich abzukühlen. Quelle: Lars Sittig

Am großen Kastavensee wartet vor malerischer Kulisse ein Badestellen-Ensemble: Das Wasser plätschert an einen kleinen Strand, daneben stehen ein Picknicktisch, Bänke, Schaukeln und ein Ameisenhaufen. Die Ameisenstraße erinnert ein bisschen an den Fernradweg, hier allerdings hat sich das Feld längst entzerrt.

Am Bahnhof in Fürstenberg, der in der Abendsonne döst, sammelt sich das bunte Feld aber wieder, ein ganzer Schwung Radwanderer steigt in den Zug. Mein Fahrrad schlingert im Fahrradabteil, ein alter Drahtesel, immer froh inzwischen, wieder heil den Heimathafen zu erreichen – vom E-Bike so weit entfernt wie die Steckdose vom USB-Anschluss.

Der Bahnhof in Fürstenberg. Quelle: Lars Sittig

Es hat eine Tapferkeitsmedaille und die Kette mal wieder Kettenfett verdient. Märkischer Staub bedeckt den Rahmen. Neue Putzringe könnten nicht schaden. Vielleicht habe ich mir damals, gerade dem Stützrad-Zeitalter entwachsen, auf meinem Wunschzettel Fahrrad-Zubehör gewünscht.

Demnächst gehe ich in den Fahrradladen und kaufe Putzringe. Vielleicht schreibe ich aber auch eine Postkarte an den Weihnachtsmann („Lieber guter Weihnachtsmann, schau dir mal mein Fahrrad an“), schließlich gibt es den Wunschbriefkasten ja wirklich.

Die Strecke im MAZ-Schnellcheck:

Start- und Zielpunkt: Die Rundtour beginnt am Bahnhof in Fürstenberg/ Havel und endet auch dort. Die Stadt ist mit der Regionalbahn sehr gut erreichbar.

Der Schwierigkeitsgrad: Es gibt ein paar Steigungen auf der Strecke, aber wenn man sich aber etwas mehr Zeit nimmt, ist die Tour auch für ältere Menschen und Kinder geeignet.

Länge: 34 Kilometer (Fahrtzeit drei bis vier Stunden). Bahnhof Fürstenberg – Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück – Himmelpfort – Pian – Bohmshof – Badestelle am Wurlsee vor den Toren der Stadt Lychen – Retzow – Kastaven – Dabelow – Altthymen – Bahnhof Fürstenberg.

Sehenswürdigkeiten: Fürstenberg verfügt über eine sehenswerte Kirche und einen schönen Stadtpark, kurzer hinter der Stadt führt die Tour an der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück vorbei. In Himmelpfort gibt es unter anderem die ehemalige Klosteranlage mit den Ruinen der Kirche und des Brauhauses, einen Kräutergarten und das Weihnachtspostamt, das nur temporär in Betrieb ist, die Weihnachtsstube ist aber ganzjährig geöffnet.

Jedes Jahr im November besucht ein Weihnachtsmann in Himmelpfort die Weihnachtspostfiliale, in der seine Helferinnen die Weihnachtspost beantworten. Über 300.000 Kinder aus mehr als 80 Ländern schicken ihre Wunschzettel hierher. Quelle: dpa

In mehreren Dörfern gibt es schöne Dorfkirchen und Kirchenruinen mit einer interessanten Historie. Die Landschaft ist reizvoll, sie gehört zum Neustrelitzer Kleinseenland mit viel Wasser und idyllischen Orten. Bei Dabelow sieht es schon nach Uckermark aus. Wie immer warten viele kleine und größere Entdeckungen und viel Natur am Wegesrand.

Einkehrmöglichkeiten: In Fürstenberg und Himmelpfort beispielsweise gibt es diverse Einkehrmöglichkeiten – auf der Strecke befinden sich auch schöne Orte, um zu picknicken.

Bademöglichkeiten: An der Strecke befinden sich viele Badestellen, am Moderfitzsee beispielsweise gibt es einen kleinen Strand, auch am Wurlsee bei Lychen kann man ins Wasser springen. Die Badestelle am Großen Kastavensee ist traumhaft, mit Picknickplatz und Bänken.

Wen trifft man hier? Die Strecke zwischen Fürstenberg und Himmelpfort, die Teil des Fernradweges Berlin-Kopenhagen ist, ist gut befahren, später wird es menschenleerer. In Himmelpfort trifft man auf viele andere Radfahrer und Ausflügler.

MAZ-Tipp: Die Tour kann auch an einem wärmeren Tag gemacht werden – sie führt durch viele Waldabschnitte und streift vorzügliche Badestellen. Es gibt für jedes Wetter die richtige Radtour. Viel Zeit, Badesachen und Proviant einpacken und unterwegs an einem See ausspannen.

Von Lars Sittig