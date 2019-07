Velten

„Ich bin froh, dass der Weg zum See endlich fertig ist“, sagte Bürgermeisterin Ines Hübner am Montagnachmittag zur Eröffnung des neuen Radweges von Velten zum Bernsteinsee. Rund 273 000 Euro hat der 605 Meter lange Weg gekostet. Dazu kommen rund 20 000 Euro Planungskosten. Den Bau, der Mitte Juni gestartet war, hat die Stadt Velten vorfinanziert: Nach 2021 erstattet das Land Brandenburg die Kosten zurück.

Lückenschluss auf Höhe Tankstelle fehlt noch

Noch in Arbeit ist der Lückenschluss in Höhe der Tankstelle, der planmäßig bis Ende August fertig sein wird. Bis zum September sollen außerdem die beiden Bushaltestellen „Waldsiedlung“ an der Pinnower Chaussee erneuert werden. Die wenigen letzten Meter bis zum See sind außerdem aktuell nur provisorisch hergestellt, aber dennoch gut befahrbar. Sie können erst gebaut werden, wenn die neue Autobahnbrücke fertig und an die Landesstraße angebunden ist.

27 Winterlinden als Ausgleichsmaßnahme

Als Ausgleich für die neue Versiegelung werden an unterschiedlichen Landesstraßen insgesamt 27 Winterlinden gepflanzt.

Zusammen mit Hohen Neuendorf will sich die Stadt Velten nun dafür einsetzen, dass der Radweg zum See auch von Borgsdorf aus hergestellt werden kann.

Von MAZonline