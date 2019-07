Velten

Die Bauarbeiten an der L 20 laufenauf Hochtouren. Der lange geforderte neue Radweg von Velten zum Bernsteinsee nimmt so langsam Gestalt an. Die Betonschicht ist bereits vorhanden.

Der Streckenverlauf deutlich erkennbar. In der Woche vom 29. Juli bis 2. August soll der neue Radweg eröffnet werden, heißt es. Wann genau, steht aber noch nicht fest.

Von Sebastian Morgner